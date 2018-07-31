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Kahramanmaraş'ta inşaatta göçük: 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta inşaatta tahtadan yapılan beton kalıbına harç döküldüğü sırada göçük meydana geldi. Kazada 3 işçi yaralandı.

31 Temmuz 2018 Salı 16:29
Kahramanmaraş'ta inşaatta göçük: 3 kişi yaralandı

Olay, saat 13.30 sıralarında Üngüt Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, harç dökülen tahtadan yapılan kalıp bilinmeyen nedenle çöktü.

Çökmeyle birlikte işçilerden Şahin Pekmez, Ali Pekmez ve Muhammet Çomruk enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık görevlisi sevk edildi. Enkazdan çıkarılan işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 



Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 16:29
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