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Aktüel Kahramanmaraş'ta inşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü
Aktüel

Kahramanmaraş'ta inşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-25 17:23:53 -
Kahramanmaraş'ta inşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşerek ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Suriye uyruklu Hamza Vezir (64), inşaatın 5'inci katında tahta kalıpları söktüğü esnada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Vezir, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Vezir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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