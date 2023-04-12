Kahramanmaraş'ta hayat devam ediyor! Depremin ardından havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ta iki büyük depremde binaları yıkılan ve ağır hasar alan noterler, sigortacılar ve banka şubeleri, hizmetlerin aksamaması için faaliyetlerini konteyner ve mobil araçlarda sürdürüyor.

6 Şubat'taki iki büyük depremin ardından Kahramanmaraş'ta, kurumlar arası koordinasyonla vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor. Şehirde bir tarafından enkaz kaldırma işlemi devam ederken, bir taraftan da bazı kurum ve özel kuruluşlar, vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor. Depremlerde binaları yıkılan ve ağır hasar alan noterler, sigortacılar ve bankalar, faaliyetlerini konteynerlerde ve mobil araçlarda vererek vatandaşlara hizmet ediyor.

Kahramanmaraş 5. Noteri Mehmet Damar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bulundukları binanın depremde yıkıldığını ifade ederek, vatandaşa hizmet vermek için faaliyetlerini konteynerde sürdürdüklerini kaydetti.

"Kahramanmaraş ayağa kalkacak"

Umutsuz olmadıklarını anlatan Noter Mehmet Damar, "20 metre yukarıda noterliğimizin bulunduğu bina dolayısıyla bizim noterliğimizde enkaz altında kaldı. Konteynerde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Makinalarımızı bilgisayarlarımızı yeniledik. Vatandaşa hizmet etmeye gayret ediyoruz. İnşallah ayağa kalkacak Kahramanmaraş. Umutsuz değiliz yolumuza devam edeceğiz. İlk anda sirkülasyon azaldı. Ama şu anda canlanmaya başladı. Vatandaşın noterlik hizmeti olan talebi artmaya başladı. Eski halinde olmasa bile yavaş yavaş artmaya başladı. O da şu demek oluyor, vatandaşımız burada yaşamaya devam edecek" diye konuştu.

Sigortacı Yusuf Gürkan Güçlü ise "İkinci ayın 6'sında olan depremde iş yerimiz yıkıldı. Yıkılan işyerimizden dolayı konteyner dükkanlar kurduk. Burada vatandaşlara sigorta hizmeti veriyoruz. Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Hayatı bir şekilde idame ettirmeye çalışıyoruz" dedi.

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