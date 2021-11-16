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Yerel Kahramanmaraş'ta feci kaza! Yaralı var
Yerel

Kahramanmaraş'ta feci kaza! Yaralı var

Kahramanmaraş'ta yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 17:25:00 -
Kahramanmaraş'ta feci kaza! Yaralı var

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, yük treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, makinistliğini E.A'nın yaptığı Gaziantep'e giden yük treni, Sümer Mahallesi İlahiyat Caddesi üzerindeki hemzemin geçitte H.T'nin kullandığı 46 AAV 510 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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