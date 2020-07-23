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Aktüel

Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan genç öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-23 21:31:01 -
Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan genç öldü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Çağlanyancerit ilçesinde elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akdere Mahallesi'ndeki bahçelerinde kavak ağacının dallarını kesen Akif Çağlar (18), kestiği dalın elektrik kablolarına temas etmesi sonucu akımı kapıldı.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Çağlayancerit Devlet Hastanesine kaldırılan Çağlar, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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