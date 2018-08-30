Kahramanmaraş'ta depo yangını! Alevler her yeri sardı

Kahramanmaraş’ta bir pamuk deposunda çıkan yangında çok sayıda pamuk balyası kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesindeki Yeni Sanayi Sitesi’nde bir pamuk deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede deponun tamamını sardı.

Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında can kaybı yaşanmazken, depoda maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında çok sayıda pamuk balyası kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.