  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Kahramanmaraş’ta buğday hasadına başlandı

Kahramanmaraş’ta buğday hasadı başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 15:00:52 -
Kahramanmaraş’ta buğday hasadına başlandı

Kahramanmaraş’ta buğday hasadı başladı.


Kahramanmaraş’ın hasadına başlanan buğdayın, bu sene verim bakımından Türkiye’de ilk 5’te yer öğrenildi. Onikişubat ilçesi Selimiye Mahallesi’nde buğday hasadında inceleme yapan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, “Buğday’dan en fazla ürün Türkiye’de Çukurova bölgesinde elde ediliyor. Buğdayın kalitesinin yüksek olması ve açıklanan rakam çiftçilerin yüzünü güldürdü. Kahramanmaraş, üretim bakımından Türkiye’de ilk 5’te yer alıyor ve kaliteli ürün alınıyor” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı