  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kahramanmaraş'ta bir kişi yol kenarında ölü bulundu
Yerel

Kahramanmaraş'ta bir kişi yol kenarında ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta 33 yaşındaki kişi yol kenarında ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 17:04:00 -
Kahramanmaraş'ta bir kişi yol kenarında ölü bulundu

Merkez Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu kenarındaki bir arazide çukurda hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Gökhan Gökgöz'ün (33) hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından Gökgöz'ün cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son dakika olarak duyuruldu! İşte Başkan Erdoğan'ı devirme kumpasının finansörü
Gündem

Son dakika olarak duyuruldu! İşte Başkan Erdoğan'ı devirme kumpasının finansörü

Türkiye’ye karşı küstah plan yapıp 2023’te Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidardan indirmek için CIA ve MOSSAD yöneticilerinin inisiyatifiy..
Süper güçlerin silahı
Teknoloji

Süper güçlerin silahı "NAZAR" için tarih verildi

Meteksan Savunma tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "NAZAR Lazer Elektronik Taarruz Sistemi" testleri başarıyla geçti. Son te..
Altına yatırım yapacaklar dikkat! Goldman Sachs altın tahminini duyurdu
Ekonomi

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Goldman Sachs altın tahminini duyurdu

ABD yatırım bankası Goldman Sachs, altın fiyatlarına dair yeni tahminini dünyaya ilan etti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay