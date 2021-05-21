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Yerel Kahramanmaraş'ta bir evden 7 kamyon çöp çıkarıldı
Yerel

Kahramanmaraş'ta bir evden 7 kamyon çöp çıkarıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde atık biriktirilen evden 7 kamyon çöp çıkarıldı. Görenlere 'pes' dedirten görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 16:44:00 -
Kahramanmaraş'ta bir evden 7 kamyon çöp çıkarıldı

​​​​​​​Kızılcaoba Mahallesi Yüce Sokak sakinleri, Elbistan Belediyesine, "çöp ev" haline dönüşen müstakil bir yapıdan kötü kokuların geldiğini bildirdi.

Şikayet üzerine mahalleye giden Temizlik İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, halk sağlığını tehlikeye atan ve vatandaşlara rahatsızlık veren ev ile çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Üç gün boyunca ev ve çevresinden tonlarca çöp çıkaran ekipler, daha sonra hastalıklara karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon yaptı.

Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sami Doğan, evden 7 kamyon çöp çıkardıklarını belirterek, "Burada oturan şahsın Suriye uyruklu, 60 yaşlarında, yalnız yaşayan bir kadın olduğunu öğrendik. Bu olay geçen yıl da tekrar etmiş, önlem almaya çalışıyoruz. Evde aklımıza gelebilecek her türlü evsel atık var. 20 tona yakın malzeme çıkarıldığını düşünüyoruz." dedi.

Mahalle sakinlerinden Şeref Yardımcı da evin daha önce de 4 kez temizlendiğini ancak her yerin yine çöp dolduğunu ifade etti.

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