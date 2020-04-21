  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kahramanmaraş'ta apartmanın 4. katından düşen çocuk ağır yaralandı

2020-04-21 22:16:23 -
Kahramanmaraş'ta apartmanın 4. katından düşen çocuk ağır yaralandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde apartmanın 4. katından düşen 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Doğukent Mahallesi'nde oturdukları apartmanın balkonunda oynayan 8 yaşındaki H.K.M. henüz bilinmeyen bir nedenle 4. kat balkonundan beton zemine düştü.

112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan çocuğun, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı