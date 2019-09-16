Kahramanmaraş’ta ’65 yaş’ kuyruğu

Kahramanmaraş’ta toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanmak için vizelerini yenilemek isteyen vatandaşlar, dolum merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 12. Sokak üzerinde bulunan kart dolum merkezi önünde sabahın erken saatlerinde sıraya giren vatandaşlar, yoğun talep nedeniyle zaman zaman gerginliğe neden oldu.

Kart dolum merkezi kapısı önüne görevlilerle tartışan vatandaşlar, yaşanan yoğunluğun giderilmesi için yetkililerden yardım istediler.

Başvuru sırasında ezilme tehlikesi geçirdiğini iddia eden ve ismini açıklamayan yaşlı kadın, “Ezilecektim. Böyle bir izdiham olmaz. Beni geberteceklerdi neredeyse. Böyle bir şey yok” dedi.

İnsanların anlayışsızlığı nedeniyle bu sorunların ileri geldiğini belirten vatandaşlar, görevli arkadaşların yaşlılara daha duyarlı ve hassas olmasını istediler.

“Vizenizi yenilemeyi unutmayın”

Kahramanmaraş Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Toplu taşıma araçlarında kullanılmakta olan öğrenci kartları ve serbest kart kullanıcıları için vize işlemleri devam etmektedir. Vize ücreti 10 TL olup, serbest kart kullanıcıları için vize işlemleri 16 Eylül 2019 tarihine kadar yapılabilecek, diğer kartlar için ise 30 Eylül 2019 tarihi son gündür. Kart kullanan vatandaşlarımızın bu tarihlerden önce vize işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir” denildi.

Serbest kartlardan faydalanmak isteyen vatandaşlardan istenilen evraklar ise şöyle; “Serbest kart kullanan 65 yaş kartları vize işlemleri için kimlik bilgilerini içeren kimlik veya ehliyet gibi resmi belge, orman muhafaza, gümrük muhafaza, sarı basın kartı, jandarma, emniyet personeli, TUİK kartı için görev yeri belgesi, gazi, gazi yakını, şehit yakını ve vazife malulü kartı için ilgili bakanlık tarafından verilen kimlik kartı, engelli ve engelli refakatçi kartı için sürekli değilse ıslak imzalı heyet raporu, devlet sporcu kartı için incelenmek üzere ilgili bakanlık tarafından verilecek milli sporcu belgesi gerekmektedir.”