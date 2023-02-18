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Gündem Kahramanmaraş'ta 5.1'lik deprem! Çevre illerde hissedildi
Gündem

Kahramanmaraş'ta 5.1'lik deprem! Çevre illerde hissedildi

Son dakika: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem birçok ilde hissedildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 22:56:00 -
Kahramanmaraş'ta 5.1'lik deprem! Çevre illerde hissedildi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden hissedildi.

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