Kahramanmaraş'ta 5.1'lik deprem! Çevre illerde hissedildi
Son dakika: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem birçok ilde hissedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden hissedildi.
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