Kahramanmaraş'ta 4.6 şiddetinde deprem! Canlı yayında hissedildi
Kahramanmaraş'ta, ekipler enkazdaki vatandaşımıza ulaşmaya çalışırken bir artçı deprem daha meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta, ekipler enkazdaki vatandaşımıza ulaşmaya çalışırken bir artçı deprem daha kaydedildi.
8.14 km derinliğindeki deprem, saat 21:33'te yaşandı.
AFAD, depremin şiddetinin 4.6 olduğunu duyurdu. Depremle beraber hasarlı bir binadan çatırtılar geldiği belirtildi.
Deprem, canlı yayında hissedildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.
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