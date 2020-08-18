  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kahramanmaraş'ta 4 hektar ormanlık alan yandı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta 4 hektar ormanlık alan yandı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 17:49:22 -
Kahramanmaraş'ta 4 hektar ormanlık alan yandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü.

Andırın ilçesine bağlı Ayşepınarı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 4 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı, 3 dozer ve 175 işçiyle yangına müdahale edildi.

Yangın yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 4 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma işlemleri devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülke suikastle sarsıldı! Bakan, namaz çıkışı öldürüldü
Dünya

O ülke suikastle sarsıldı! Bakan, namaz çıkışı öldürüldü

Somali, Tarım Bakanı Abdukadir Abukar'a yapılan suikastle sarsıldı. Bakan, uğradığı suikastte hayatını kaybetti.

Lübnan'dan OHAL kararı
Dünya

Lübnan'dan OHAL kararı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan büyük patlamanın ardından ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) bir ay uzatıldığı bildirildi. ..
Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk'tan olay sözler: Bu olursa Yunan donanması yok olur
Gündem

Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk'tan olay sözler: Bu olursa Yunan donanması yok olur

Emekli Tümamiral Dr. Ali Deniz Kutluk, Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışma çıkması halinde Yunan donanmasının yok olacağını söyledi...
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı