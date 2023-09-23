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Ekonomi Kahramanmaraş'ta 250 TL ile 180 bin TL arası kehribar tesbihler alıcısını bekliyor
Ekonomi

Kahramanmaraş'ta 250 TL ile 180 bin TL arası kehribar tesbihler alıcısını bekliyor

Yeniakit Publisher
2023-09-23 10:25:00 - 2023-09-23 10:26:19

Kehribar tesbih dükkanında satılan ve değerli taşlarla işlenen el emeği göz nuru tesbihler, fiyatlarıyla dikkati çekiyor. 9 yıldır tesbih işletmesi yapan Derviş Candemir, "Buraya tahmini bir fiyat olarak girersek, 1 milyon TL 'ye ulaşacak rakam mevcuttur" dedi.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Sarayaltı İsa Dıvanlı Mahallesi'nde yaşayan Derviş Candemir, 9 yıldır tesbih işletmeciliğiyle uğraşıyor.

El emeği göz nuru olan tesbihlerini belli aşamalardan geçirdikten sonra müşterilerine sunduğunuı söyleyen Candemir, dükkanında bulunan ürünlerin 250 TL'den 180 bin TL'ye ulaşan rakamlardan satıldığını aktardı.

 

"Maddi değerle ölçülemeyecek tesbihlerimiz var"

Maddi değerle ölçülmeyecek çok yüksek tesbihlerin olduğunu söyleyen Candemir, "Ben 9 yıldır bu sektörde hizmet etmekteyim. İyi günlerimizde oldu, kötü günlerimizde oldu. Malum Kahramanmaraşlı olarak büyük bir deprem atlattık ve diğer illerimiz ile birlikte. Buna rağmen şükürler olsun ki ayakta kalıp, tutunmaya çalıştık.

Osmanlı sıkma dediğimiz, tabir ettiğimiz tesbih 165 bin TL' ye varan tesbihlerdir. Koleksiyonlarda kullanılan tesbihimiz ise 115 bin TL civarında. Burada maddi değerle ölçülmeyecek çok yüksek tespihlerimiz var. Mesela burada eski usul çalışılmış tesbihler var" dedi.
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"1 Milyon TL'ye ulaşacak rakam mevcut"

Candemir, "Buraya tahmini bir fiyat olarak girersek,1 milyon TL 'ye ulaşacak rakam mevcuttur. Bu da günümüzde bayağı maddi değere sahiptir. Araba mı diyeyim arabalar mı diyeyim tabi markasına göre değişiyor.

Burada en düşük tesbihimiz 250 TL'den başlıyor ,en yüksek fiyatımız ise 170-180 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Çok şükür bizlerde bu mesleği çocuklarımıza ve bizim gibi olan gençlere bırakabilirsek ne mutlu bizlere" dedi.

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