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Aktüel

Kahramanmaraş’ta 112 sağlık ekibi kaza yaptı: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde görev yapan 112 sağlık ekiplerinin Göksun ilçesi yakınlarında geçirdiği kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 16:44:23 -
Kahramanmaraş’ta 112 sağlık ekibi kaza yaptı: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde görev yapan 112 sağlık ekiplerinin Göksun ilçesi yakınlarında geçirdiği kazada 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde görev yapan 112 sağlık ekipleri Afşin Devlet Hastanesinden bir hastayı Kahramanmaraş Necip Fazıl şehir hastanesine sevkini gerçekleştirdi. İlçeye dönüş sırasında Göksun ilçesi yakınlarında ambulans sürücüsü H. T. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole yuvarlanan ambulansta bulunan soför H. T. sağlıkçılar M. Y. ve Y. K. yaralandı.


Yaralılar olay yerine çağrılan meslektaşlarının çabasıyla Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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