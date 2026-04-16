Kahramanmaraş Tek Yürek Oldu; Acı Kayıplar Dualarla Uğurlandı

15 Nisan Çarşamba günü Onikişubat Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler, düzenlenen cenaze törenlerinin ardından son yolculuklarına uğurlandı. Türkiye’yi yasa boğan saldırının ardından şehir genelinde farklı noktalarda cenaze namazları kılınırken, binlerce vatandaş acılı aileleri yalnız bırakmadı. Saldırıda öğrencilerine siper olarak kahramanlık gösteren matematik öğretmeni Ayla Kara, Onikişubat Tekir Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.



Naaşlar Kılınan Cenaze Namazının Ardından Toprağa Verildi

Hayatını kaybeden öğrencilerden Adnan Göktürk Yeşil’in naaşı memleketi Osmaniye’nin Düziçi ilçesine götürülerek burada kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Yusuf Tarık Gül için Dulkadiroğlu Karacasu Kırım Mikdatbin Esvet Camii’nde cenaze namazı kılınırken, naaşı Karacasu Kırım Mezarlığı’na defnedildi. Furkan Sancak Balal ise Afşin Külliye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Afşin Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Şuranur Sevgi Kazıcı için Duraklı Atoluğu Camii’nde cenaze namazı kılındı, naaşı Şeyhadil Mezarlığı’na defnedildi. Saldırıda yaşamını kaybeden öğrencilerden Belinay Nur Boyraz, Bayram Nabi Şişik, Kerem Erdem Güngör ve Zeynep Kılıç için Abdulhamid Han Camii’nde cenaze namazı kılındı. Gençlerin naaşları dualar eşliğinde Şeyhadil Mezarlığı’na defnedildi.

Devlet Protokolü Acılı Aileleri Yalnız Bırakmadı

Cenaze törenleri, yoğun katılım ve derin bir hüzün atmosferinde gerçekleşti. Devlet protokolü ve vatandaşlar, acılı ailelere destek olmak için bir araya geldi. Törenlere; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Vali Mükerrem Ünlüer, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş ve 8 farklı şehirden gelen AK Parti Milletvekilleri ve çok sayıda milletvekili ile vatandaş katıldı.

“Milletimizin Başı Sağ Olsun”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Dün şehrimizde yaşanan ve yüreğimizi derinden yaralayan menfur saldırıda hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimiz Ayla Kara’ya ve evlatlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Bu acı, sadece ailelerin değil, tüm Kahramanmaraş’ın ve ülkemizin ortak acısı. Kaybettiğimiz her bir evladımız, bu şehrin umudu, yarınıydı. Acımız büyük, tarif edilmesi güç. Hayatını kaybeden öğretmenimiz ve yavrularımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.