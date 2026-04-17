Kahramanmaraş saldırganının dijital ayak izleri kan dondurdu: Katliam senaryosu bilgisayarından çıktı

Emniyet birimleri tarafından saldırganın evinde ele geçirilen dijital verilerde, 11 Nisan 2026 tarihli bir belgeye rastlandı. Söz konusu belgede Mersinli'nin "büyük bir eylem gerçekleştireceğine" dair detaylı notlar aldığı ve saldırı provası yaptığı tespit edildi. Katliam senaryosunun her ayrıntısının bu dosyada yer aldığı bildirildi.

Roblox detayı ve şiddet içerikli oyunlar

İncelemelerde, saldırganın vaktinin büyük bir kısmını şiddet içerikli oyunlarla geçirdiği belirlendi. Özellikle 2024 yılında Türkiye'de erişime engellenen Roblox isimli oyunun, saldırganın en çok vakit geçirdiği platformlardan biri olduğu ortaya çıktı.

Baba Uğur Mersinli'nin daha önce verdiği ifadede, oğlunun odasına kapanarak sürekli İngilizce konuştuğunu ve odaya biri girdiğinde ekranı hemen kapattığını söylemesi, dijital dünyadaki bu karanlık ağın ipuçlarını doğrular nitelikte.

Profilinde ABD'li katilin fotoğrafı var

Saldırganın ideolojik saplantıları da deşifre edildi. İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profilinde, 2014 yılında ABD'de okul katliamı gerçekleştiren Elliot Rodger'ın fotoğrafını kullandığı saptandı. Kendisini bir "katliamcı" figürüyle özdeşleştiren saldırganın, küresel çaptaki benzer okul saldırılarını rol model aldığı değerlendiriliyor.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma, saldırganın başka bağlantıları olup olmadığını belirlemek üzere derinleştirilerek devam ediyor.