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Gündem Kahramanmaraş Pazarcık'ta 5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Gündem

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Yeniakit Publisher
2024-09-07 09:59:00 -
Kahramanmaraş Pazarcık'ta 5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem çevre iller Gaziantep, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye ve diğer bölgelerden de hissedildi. Depremin derinliğinin 7 km olduğu kaydedildi.

AFAD, Kahramanmaraş Pazarcık'ta 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yüzeye yakın gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Adana ve diğer bölgelerden deprem hissedildi.

 

AFAD yaptığı bilgilendirmede, olumsuz bir durum olmadığını kaydederek, "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." dedi.

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