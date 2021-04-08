Kahramanmaraş liseleri taban puanı 2021 |Kahramanmaraş liseleri kontenjanları
LGS sınavının yaklaşması sebebiyle ortaokul 8. sınıf öğrencileri, hedefledikleri liseye girebilmek için lise taban puanları ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Kahramanmaraş lise taban puanları ve kontenjan sayıları kaçtır?
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavını bu yıl 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştireceğini bildirdi. Bunun üzerine LGS sınavına girecek olan öğrenciler, kendi yaşadıkları ildeki liseleri için, taban puanı ve kontenjan sayılarını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…
Kahramanmaraş liseleri taban puanı 2021, Kahramanmaraş liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?
Kahramanmaraş liselerinin kontenjan kapasitesi ne kadar?
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LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?