Kahramanmaraş İstiklalspor'dan bir acı haber daha!

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 2 deprem Türkiye'yi yasa boğmuştu. Birçok çevre ilde büyük yıkıma sebep olan depremden spor ekipleri de olumsuz etkilenmişti. Bu takımların başında ise Kahramanmaraş İstiklal Spor geliyor. Maraş temsilcisinde yaşamını yitiren futbolcu sayısı 4'e çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği deprem futbol kulüplerini de olumsuz etkiledi. Depremin etkilerini en derinden hisseden kulüplerden biri de Kahramanmaraş İstiklal Spor oldu. Maraş temsilcisinde vefat eden futbolcu sayısı 4'e çıktı.

Kahramanmaraş İstiklal Spor'da Taner Kahriman, Hakan Doğan ve Saruhan Bolat'ın ardından Burhanettin Sever de yaşamını yitirdi. Akşam'a göre; Kahramanmaraş İstiklal Spor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Burhanettin Sever'i sezon başında transfer etmişti. Deneyimli futbolcunun cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı.

Öte yandan TFF, Burhanettin Sever'in hayatını kaybettiğini duyurdu ve başsağlığı mesajı yayımladı. Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada, "Bölgesel Amatör Lig kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklalspor'un futbolcusu Burhanettin Sever'in ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tüm müdahalelere rağmen kaybettiğimiz Burhanettin Sever'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Kahramanmaraş İstiklalspor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.