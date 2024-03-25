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Yerel Kahramanmaraş depreminde hasar alan bina küle döndü
Yerel

Kahramanmaraş depreminde hasar alan bina küle döndü

Yeniakit Publisher
2024-03-25 09:07:00 -
Kahramanmaraş depreminde hasar alan bina küle döndü

Hatay'da depremde hasar alan ve atıl durumda bulunan 2 katlı bina alevlere teslim oldu.

Yangın, Antakya ilçesi Habibi Neccar Mahallesi'nde bulunan Kurtuluş Caddesi üzerindeki 2 katlı binada meydana geldi. Depremde hasar alan ve kullanılmaz halde bulunan binada çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 buçuk saati bulan çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ahşap bina zarar gördü. Binanın alev alev yandığı anlarsa cep telefonuyla görüntülendi.

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