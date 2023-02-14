Kahramanmaraş depremi sonrası yalan haber sayısına herkes şaşkın! Fahrettin Altun o rakamı böyle duyurdu
Fahrettin Altun, büyük depremlerin hemen ardından Dezenformasyon Bildirim Servisi'ne (DBS) e-Devlet ve mobil uygulamalarla bildirilen yalan bilgi ve haber sayısının şu saat itibarıyla yaklaşık 6 bin 200 olduğunu duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili yaşanılan büyük felaketin hemen ardından depremzedelerin hayatını tehlikeye atan ciddi derecede bilgi kirliliği ile karşılaşıldığını ifade etti.
İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyona karşı vatandaşlarla birlikte mücadele etmek için "Dezenformasyon Bildirim Servisi"ni devreye aldıklarını hatırlatan Altun, şunları kaydetti:
"YALAN BİLGİ VE HABER SAYISI YAKLAŞIK 6 BİN 200 OLMUŞTUR"
"DBS'ye e-Devlet ve mobil uygulamalarla bildirilen yalan bilgi ve haber sayısı şu saat itibarıyla yaklaşık 6 bin 200 olmuştur. Vatandaşlarımız DBS'ye yalan bilgiyi bildirirken çoğu zaman konunun doğrusunu da aktarmışlardır. DBS'ye bildirilen ve uzmanlarımızca doğrusu belirlenen birçok yalan haber, günlük olarak yayınladığımız Dezenformasyon Bültenimiz ve İletişim Başkanlığı ile Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
"DEZENFORMASYONUN İNSAN HAYATINI NE DENLİ TEHLİKEYE ATAN BİR UNSUR OLDUĞUNU GÖRDÜK"
Milletçe büyük bir felaketi yaşadığımız bugünlerde, dezenformasyonun insan hayatını ne denli tehlikeye atan bir unsur olduğunu ne yazık ki tekrar gördük. Doğruların açığa çıkması için çabalayan sağduyulu ve sorumluluk sahibi tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."
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