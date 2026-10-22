3 milyona yakın aday ter dökecek: 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı pazar günü

2 MİLYON 985 BİN 438 ADAY SINAVA BAŞVURDU: Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, KPSS Ortaöğretim uygulamasına 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğunu belirtti. Ersoy, "Başvuranlardan 1 milyon 448 bin 945'i kadın, 1 milyon 536 bin 493'ü ise erkek adaylardan oluşuyor. Adayların 946 bin 606'sı meslek lisesi, 938 bin 230'u Anadolu lisesi, 540 bin 629'u açık öğretim lisesi, 299 bin 509'u imam hatip lisesi, 59 bin 659'u fen lisesi, 17 bin 389'u sosyal bilimler lisesinden, 183 bin 416 aday ise diğer lise türlerinden başvurmuş durumda." bilgisini verdi. 2024'teki KPSS Ortaöğretim sınav merkezi sayısını 27 ekleme yaparak 254'e çıkardıklarını ve adayların sınava erişimini kolaylaştırdıklarını ifade eden Ersoy, "Bakış açımız aday merkezli. Coğrafi şartları ve aday sayısını dikkate alıyoruz. Adaylarımızın sınava ulaşımını kolaylaştırmaya gayret ediyoruz. 'Gerekirse sınavı adayın olduğu yere götürelim, adayın yükünü hafifletelim' bakış açısıyla uygulama yapıyoruz." açıklamasında bulundu. Ersoy, sınava 11 bin 984 engelli adayın katılacağını aktararak, şöyle devam etti: "Engel türlerine göre adaylara yönelik sınav hizmeti gerçekleştiriyoruz. Engelli adaylar, ihtiyaçlarına göre erişilebilir binalarda, kendilerine uygun sınav salonlarında sınava katılacak. Talepleri doğrultusunda ilgili görevli atamalarını gerçekleştirdik. Emeklerinin ve gayretlerinin karşılığını alabilecekleri tüm düzenlemeleri sağlıyoruz. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 7 bin 823 aday bu haktan yararlandı. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 194 bina, sınav binası olarak kullanılacak. Bu binalarda 3 bin 748 aday sınava katılacak."