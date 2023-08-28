Kahramankazan'da asfalt seferberliği başladı

Kahramankazan Belediyesi, kırsal mahallelerde başlatmış olduğu doğalgaz seferberliği sonrası altyapısı tamamlanan alanlarda kazı çalışmaları nedeniyle tahrip olan yolların tamirine başladı. Doğalgaz altyapı çalışmaları tamamlanan İçören Mahallesi’nde başlatılan asfalt serim çalışması, Orhaniye Mahallesi, Alpagut Mahallesi, Günbaşı Mahallesi, Fethiye Mahallesi, Karalar Mahallesi, İymir Mahallesi, Güvenç Mahallesi, Satıkadın Mahallesi ve Atatürk Mahallesi’nde yapılacak çalışmalarla devam edecek.

“ABB ASFALT ÇALIŞMALARINI GERÇEKLEŞTİREMİYOR”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sorumlulukları dahilinde olan mahalle ve sokaklarda asfalt serim faaliyetlerine başladıklarını, bugüne kadar atmış oldukları asfalt rekorunu kırmayı hedeflediklerini belirtti. Kahramankazan’a kazandırdıkları milyarlık yatırımlardan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan mahalle ve sokakların bulunduğunu vurgulayan Başkan Oğuz: “Yol katılım paralarını vatandaşımız ABB’ye yatırıyor olmasına rağmen ABB yetki alanında olan sokakların asfalt dökümünü gerçekleştirmiyor veya gerçekleştiremiyor. Milli Egemenlik İlkokulu ve Şehit Fatih Alparslan Ortaokulu etrafındaki yollar maalesef hala yapılmadı. Hatırlayın 20 gün önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan bu yolları Ankara Büyükşehir Belediyesi yaparsa yapsın. Yapmazsa o yolları biz yapacağız demiştik. Çünkü vatandaş sokakta bizi görüyor. Vatandaş yakaladığı yerde hizmeti bizden istiyor. Mansur Bey her ne kadar meclis kürsüsünden bana ait olan yerlerle ilgili harcama yaparsanız sizin hakkınızda suç duyurusunda bulunurum demiş olsa da biz ilçemize hizmet etmek için her şeyi göze aldık. Eğer ABB 2 hafta içerisinde sorumluluk alanlarında yer alan mahalle ve sokaklara asfalt dökmezse bedeli ne olursa olsun ABB’ye ait olan noktalara da biz asfalt dökeceğiz. Bu sokaklar bizim. Bu caddeler bizim. Kahramankazan bizim” dedi.



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MAHALLE SAKİNLERİ ABB’YE TEPKİ GÖSTERDİ

ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın üç maymunu oynayarak “Sus da adam sansınlar” çizgisinde siyasi bir yol izlediğini söyleyen İçören Mahallesi sakinleri: “Sustuğundan dolayı adam sanıyorlar. Hakikaten hiçbir şey değilmiş ama maalesef millet suskunluğundan dolayı adam sanıyor. Hiçbir hizmeti de yok” ifadelerini kullandılar. Kahramankazan’da göreve geldiği günden itibaren Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un mahalle ayrımı yapmaksızın eser ve hizmet belediyeciliği çerçevesinde ilerlediğini ifade eden İçören Mahallesi sakinleri: “Kahramankazan ilk defa böyle bir Başkan gördü. Bu dereler, tepeler her zaman vardı, su vardı tabi ama kuşlar kirlilikten ölüyordu. Şu anda her tarafta suyumuz var. Abdest almaya su bulamazdık camilerde. Hakikaten insanları hizmete doyurdunuz Serhat Başkanım” dedi.

Kahramankazan Belediyesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel yönetimler vizyonunu ilçede en güzel şekilde temsil etmek için gayret gösterdiklerini belirten Başkan Oğuz, hizmet belediyeciliğiyle Kahramankazan'a mühürlerini vurmak, eser belediyeciliğiyle hemşerilerin gönlünü hoş etmek için yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.