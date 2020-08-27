  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kağızman'ın tescilli uzun elması kurulacak kooperatif ile üreticiye kazanç sağlayacak
Aktüel

Kağızman'ın tescilli uzun elması kurulacak kooperatif ile üreticiye kazanç sağlayacak

Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday: - "Oda olarak kuracağımız kooperatifle üreticimiz daha çok üretecek ve daha çok kazanmış olacak. Elmanın ve üreticinin geleceği için kooperatif önemli. Bu alanda marka olmak istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-27 16:01:18 -
Kağızman'ın tescilli uzun elması kurulacak kooperatif ile üreticiye kazanç sağlayacak

KARS (AA) - Türkiye'de sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen ve şekli dolayısıyla "uzun elma" olarak adlandırılan coğrafi işaret tescil belgeli elma, kurulacak kooperatifle aracı olmadan tüketiciye ulaşacak.

Kağızman'da 1300 rakımlı arazilerde yıllık ortalama 70 bin ton yetiştirilen ve endemik olmasının yanı sıra yavaş yavaş olgunlaştığı için lezzetiyle dikkati çeken elma, ilçe ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Hasat sezonuna hazırlanan üreticiler, meyvenin markalaşması ve aracı olmadan tüketiciye ulaştırılması amacıyla kooperatif kurma çalışmalarına başladı.

Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday, AA muhabirine, uzun elmanın yöreye kazanç sağladığını söyledi.

- "Üretici daha çok kazanacak"

Uzun elmanın, şekli ve tadıyla her geçen gün daha fazla talep gördüğünü ifade eden Gündaş, şöyle konuştu:

"Kağızman'da yaklaşık 20 bin dekar alanda uzun elma yetiştiriciliği yapılıyor. Kağızman ilçemizin tek tescilli elması olan uzun elmanın hasat zamanı yaklaşıyor. Bilindiği gibi bu elma Türkiye'de sadece Kağızman'da yetişiyor. Bizde yetişen bu elma için bazı çalışmalarımız mevcut. Oda olarak kuracağımız kooperatifle üreticimiz daha çok üretecek ve daha çok kazanmış olacak. Elmanın ve üreticinin geleceği için kooperatif önemli. Bu alanda marka olmak istiyoruz."

Günday, ekim ayında yapılacak olan hasattan yüksek verim beklediklerini sözlerine ekledi.

Üretici Kemal Bozdağ da kooperatifle kazançlarının artacağını söyledi.

Bozdağ, "Türkiye'nin en kaliteli elmalarından olan uzun elma, tadı, rengi ve aromasıyla da adından söz ettiriyor. Kooperatif ile hem kazanmış olacağız hem elmamızı Türkiye'ye tanıtmış olacağız." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem İmamoğlu'nun son hamlesi çileden çıkardı
Siyaset

Ekrem İmamoğlu'nun son hamlesi çileden çıkardı

CHP'nin tartışmalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, beş ilçede bulunan taşınmazları satışa çıkartıyor...
Nihat Hatipoğlu ile alakalı yeni gelişme! Oğlu duyurdu
Yaşam

Nihat Hatipoğlu ile alakalı yeni gelişme! Oğlu duyurdu

Koronavirüse yakalanan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hatipoğlu’nun oğlu babasının d..
Trump'tan Miçotakis'e Doğu Akdeniz çağrısı
Dünya

Trump'tan Miçotakis'e Doğu Akdeniz çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Doğu Akdeniz'deki gerginlik nedeniyle Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ya..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı