Kağıtsporlu judocular Avrupa'dan madalyayla döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un yıldız judocuları milli forma ile Avrupa Kupasından başarıyla döndü. Çekya'nın Prag şehrinde 27 ülkeden 365 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Judo Gençler Avrupa Kupasına katılan Kağıtsporlu Merve Azak ve Ayşenur Budak, balarıları ile göğüsleri kabarttı.

48 kilogramda mindere çıkan Merve Azak, rakiplerini tek tek yenerek finale kadar çıkmayı başardı. Avrupa ve dünya şampiyonu milli sporcu Merve, finalde Japon rakibi Mizuki Harada'yı yenerek altın madalya kazandı.

Ayşenur Budak ise 57 kilogramda zorlu rakiplerini yenerek üçüncü olmayı başardı ve kürsüde al bayrağı dalgalandırdı. Böylece judocular Çekya'dan altın ve bronz madalya ile döndü.