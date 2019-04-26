0553 313 94 23

Kağıthane'de çöken binadaki mağdur ailelere yardım

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kağıthane’de bina çökmesi nedeniyle mağdur olan hanelere 745 bin lira kaynak aktarıldığını belirtti.

26 Nisan 2019 Cuma 11:59
Kağıthane'de çöken binadaki mağdur ailelere yardım

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kağıthane’de bina çökmesi nedeniyle mağdur olan 149 haneye toplam 745 bin lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kağıthane’de bir inşaatın istinat duvarının çökmesinin ardından mağdur olan 149 aile için kaynak aktarıldığını belirterek, “Kağıthane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı kanalıyla toplamda 745 bin lira mağdur olan 149 haneye aktarıldı” ifadesini kullandı.

Selçuk, tahliye edilen binalarda yaşayan ailelerin durumunu yakından takip ettiklerini vurguladı.

 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 11:59
  1. Aile
  2. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  3. Kağıthane

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilecik’te ölüm istatistikleri belli oldu
    1. Bilecik’te ölüm istatistikleri belli..
    2. Minik öğrencilere Kınık’ta çömlekçilik..
    3. Döviz kurları
    4. Şampiyon Talasgücü’nden Başkan..
    5. Siirt İl Jandarma Komutanlığı’ndan..
    6. Uysal: "Açık ve net belediyecilik..
    7. Aytemiz "Motorcu Dostu Trafik"..
    8. Rektör Çomaklı, öğrencilerle birlikte..
    9. Ayakkabılarının bağcıklarını bağlarken..
    10. 11. Kitap Fuarı’na ücretsiz ring..
    11. Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu
    12. Kağıthane'de çöken binadaki mağdur..
    13. Gökhan Gencebay kimdir? Gökhan..
    14. Dualı Gömlekler, Atatürk..
    15. Öğrenciler atıklardan sanat eserleri..
    16. Kayak merkezlerinde son durum
    17. Musalar Yeniköy’ün sorunları mercek..
    18. Muş’ta halk koşusu ve yüzme yarışması..
    19. Aksaray’da firari 5 kişi yakalanarak..
    20. Okulda düzenlenen paten kayma..
    Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı!
    Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı!
    O sapık CHP’li çıktı
    O sapık CHP’li çıktı
    Ucuz ete zam geldi! İşte yeni fiyatlar
    Ucuz ete zam geldi! İşte yeni fiyatlar
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Nazlı Çelik: Allah belasını versin bu şerefsizi yakalayın
    Nazlı Çelik: Allah belasını versin bu şerefsizi yakalayın

    Günün Karikatürü

    26 Nisan 2019
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    CHP’li arsız sekreter Müslümanlara kin kustu
    CHP’li arsız sekreter Müslümanlara kin kustu