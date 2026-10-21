  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’de kavga ve kriz bitmiyor! Ana muhalefet partisi kendi belediye başkanını ve meclis üyelerini aforoz etti! Aylardır eğitiliyorlar: Gazze’ye taşeron Fas askeri geliyor CHP’nin bayat yalanları ve algı operasyonları yine duvara tosladı! Berat Albayrak'tan müfterilere kapak gibi cevap! Salih Tuna'dan Erdoğan itirafı: Bunca yük yetmezmiş gibi bir de içeriden ekstra yük verenler yok mu işte o koyuyor adama Bakan Şimşek canlı yayında açıkladı: Fonlardan kaçırılan para 647 milyar lira AKINCI artık daha da güçlü: Yerli mühimmatlarla tam isabet Emekli Siyonist general: ABD bizi terk etti, Türkiye artık bölgenin askeri süper gücü! Pezeşkiyan'dan Trump'a sert tepki: Tehdit altında müzakere olmaz! Zorbalık dilini bırakın! Katılmayacağı yönündeki iddialar yalanlandı Aliyev TDT zirvesi için Ankara’ya geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabet edecek! Yarın Türkiye'ye gelecek
Aktüel Kağıthane'de 3 katlı binada korkutan yandı
Aktüel

Kağıthane'de 3 katlı binada korkutan yandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kağıthane'de 3 katlı binada korkutan yandı

İstanbul Kağıthane’de 3 katlı binada akşamüzeri yangın çıktı. Binanın üst katını kül eden yangına çok sayıda itfaiye müdahale etti.

İstanbul Kağıthane’de akşamüzeri 3 katlı binada tüm mahalleyi korkutan bir yangın çıktı. Binan en üst katı tamamen alevler içerisinde kalırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23