Kağıthane'de 3 katlı binada korkutan yandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Kağıthane’de 3 katlı binada akşamüzeri yangın çıktı. Binanın üst katını kül eden yangına çok sayıda itfaiye müdahale etti.
İstanbul Kağıthane’de akşamüzeri 3 katlı binada tüm mahalleyi korkutan bir yangın çıktı. Binan en üst katı tamamen alevler içerisinde kalırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.