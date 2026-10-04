Aradıkları her şeyi burada buluyorlar: Sadece fakirler değil zenginler de geliyor!

"BURAYA GELİP GÖRMEYEN ÇOK ŞEY KAÇIRIR" Müşterilerden Mehmet Tan ise bit pazarının her pazar günü kurulduğunu dile getirerek, "İnsanlar normalde bulamadıkları şeyleri burada buluyorlar. Fiyatlar uygun. Her pazar geliyoruz. Sabah erken gelmek lazım. Bazen güzel ürünler kaçabiliyor. Erken gelirseniz güzel ürünler alabilirsiniz. Buraya gelip görmeyen çok şey kaçırır. Gelip görmek lazım. Burada her şey satılıyor. Ben mesela bir ürün arıyorum, ummadığım bir ürün alıp evime götürebiliyorum. Tornavidadan ayakkabıya kadar, bisiklete kadar her şey var burada. Ev araba hariç her şey var" şeklinde konuştu.