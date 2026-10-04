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Ekonomi
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Aradıkları her şeyi burada buluyorlar: Sadece fakirler değil zenginler de geliyor!

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Aradıkları her şeyi burada buluyorlar: Sadece fakirler değil zenginler de geliyor!

Adana'da bulunan bit pazarı aradıklarını bulmak isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.

#1
Foto - Aradıkları her şeyi burada buluyorlar: Sadece fakirler değil zenginler de geliyor!

Adana'nın Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde her pazar günü saat 05.00'te kurulan bit pazarı, günün ilk ışıklarıyla birlikte yüzlerce kişiyi ağırlıyor. Gün doğmadan tezgahlarını açan esnaf, birbirinden farklı ürünleri satışa sunarken, pazara gelen vatandaşlar da aradıkları ürünleri bulabilmek için tezgahları tek tek geziyor.

#2
Foto - Aradıkları her şeyi burada buluyorlar: Sadece fakirler değil zenginler de geliyor!

Öğle saatlerine kadar devam eden pazarda antika ürünlerden tablolara, el aletlerinden tornavidalara, giyim ürünlerinden çeşitli ev eşyalarına kadar çok sayıda ürün bulunuyor. Sıfır ve ikinci el ürünlerin bir arada satıldığı pazarda, ürünlerin piyasa fiyatlarının altında satışa sunulması vatandaşların ilgisini artırıyor.

#3
Foto - Aradıkları her şeyi burada buluyorlar: Sadece fakirler değil zenginler de geliyor!

"HER KESİMDEN İNSAN GELİP ARADIKLARINI BULUYOR" Pazar satıcılarından Ogün Hoşçimen, 1983 yılından beri pazarda satış yaptığını söyleyerek, "Her kesimden insan gelip aradıklarını buluyor. Garibanı da zengini de geliyor. Antika, elbise, ayakkabı, her şey var burada. Burayı görmeyenleri buraya davet ediyorum. Her aradıklarını bulurlar. Ben burada pantolon, gömlek ve ayakkabı satıyorum. 100 TL'ye pantolon, 50 TL'ye tişört, 50 TL'ye gömlek satıyoruz. Bütün Adana halkını buraya davet ediyorum" dedi.

#4
Foto - Aradıkları her şeyi burada buluyorlar: Sadece fakirler değil zenginler de geliyor!

"EVLERİNDE BULUNAN EN KÜÇÜK EŞYALARI BİLE PARAYA ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYORLAR" Pazara müşteri olarak gelen Sermin Derin, pazarı ilk kez ziyaret ettiğini ifade edip, "İnsanlar burada para kazanmaya çalışıyorlar. Bence çok iyi yapıyorlar. Evlerinde bulunan en küçük eşyaları bile getirmişler ve paraya çevirmeye çalışıyorlar. Beni bugün buraya oğlum getirdi. 150 TL'ye şort buldum ve aldım. Bence çok uygun. Bu fiyatlara her yerde bulamıyorsunuz. İnsanlar buraya gelsinler, görsünler. Sabahtan uyanıp gelsinler. Pazar günleri açılıyor burası. Hanımlar gelip görsünler burayı. Gezin görün, ufkunuz açılır" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Aradıkları her şeyi burada buluyorlar: Sadece fakirler değil zenginler de geliyor!

"BURAYA GELİP GÖRMEYEN ÇOK ŞEY KAÇIRIR" Müşterilerden Mehmet Tan ise bit pazarının her pazar günü kurulduğunu dile getirerek, "İnsanlar normalde bulamadıkları şeyleri burada buluyorlar. Fiyatlar uygun. Her pazar geliyoruz. Sabah erken gelmek lazım. Bazen güzel ürünler kaçabiliyor. Erken gelirseniz güzel ürünler alabilirsiniz. Buraya gelip görmeyen çok şey kaçırır. Gelip görmek lazım. Burada her şey satılıyor. Ben mesela bir ürün arıyorum, ummadığım bir ürün alıp evime götürebiliyorum. Tornavidadan ayakkabıya kadar, bisiklete kadar her şey var burada. Ev araba hariç her şey var" şeklinde konuştu.

#6
Foto - Aradıkları her şeyi burada buluyorlar: Sadece fakirler değil zenginler de geliyor!

"BÜTÜN ADANA VE ÇEVRESİNİ BURAYA BEKLİYORUZ" Pazarda eşiyle birlikte çorap satan Çilem Çetin ise, "Eşim engelli olduğu için çalışamıyor. Biz de burada bu işi yapıyoruz. Her pazar geliyoruz. Bugün de erkenden geldik buraya. Herkesi beklerim. Binbir çeşit her şey var burada. Gelip görmelerini tavsiye ederim. Bütün Adana ve çevresini buraya bekliyoruz" dedi.

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