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Türk kahvesinin yanında ikram edilen lokum neden verilir? Meğer çok farklı bir hikayesi varmış

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türk kahvesinin yanında ikram edilen lokum neden verilir? Meğer çok farklı bir hikayesi varmış

Türk kahvesinin yanında lokum ikram edilmesinin nedeni merak ediliyor. Türk kültüründe sohbet eşlikçisi, kız isteme törenlerinin olmazsa olmazı Türk kahvesinin çok farklı bir hikayesi varmış...

#1
Foto - Türk kahvesinin yanında ikram edilen lokum neden verilir? Meğer çok farklı bir hikayesi varmış

Yüzyıllardır devam ettirilen bir tören olan kız istemede türk kahvesi yapılıyor. Geçmişten günümüze uzanan Türk kahvesinin farklı bir hikayeside bulunuyor. Türk kahvesi, Türkiye'de yalnızca bir içecek olarak görülmüyor; misafirperverlik, dostluk ve sohbet kültürünün de bir parçası olarak kabul ediliyor. Türk kahvesi kültürü ve geleneği 2013 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dahil edilirken, kahvenin hazırlanması ve sunulmasının yanı sıra çevresindeki sosyal ritüeller de bu kültürün bir parçası olarak değerlendirildi.

#2
Foto - Türk kahvesinin yanında ikram edilen lokum neden verilir? Meğer çok farklı bir hikayesi varmış

Türk kahvesinin yanında neden lokum ikram edilir? Türk kahvesi geleneksel olarak su ve lokum eşliğinde servis ediliyor. Kültür Portalı, lokumun Türk kültürünün önemli parçalarından biri olduğunu ve kahveyle birlikte ikram edilen başlıca lezzetlerden biri haline geldiğini belirtiyor. Dolayısıyla lokumun kahvenin yanındaki yeri yalnızca sonradan ortaya çıkmış bir tatlı ikramı değil, zaman içerisinde kahve sunumunun bir parçasına dönüşen kültürel bir alışkanlık olarak değerlendiriliyor.

#3
Foto - Türk kahvesinin yanında ikram edilen lokum neden verilir? Meğer çok farklı bir hikayesi varmış

UNESCO'nun Türk kahvesi kültürüne ilişkin açıklamasında kahvenin geleneksel olarak küçük fincanlarda, su ve Türk lokumu eşliğinde sunulduğu belirtiliyor. LOKUMUN TARİHİ DE OSMANLI DÖNEMİNE UZANIYOR Kahve ve lokumun aynı sunumda buluşmasının arkasında, iki ürünün de Osmanlı döneminden gelen güçlü kültürel geçmişi bulunuyor. Kültür Portalı, lokumun tarihinin Osmanlı dönemine kadar uzandığını belirtiyor. Türk kahvesi de 16. yüzyılda Osmanlı topraklarına girdikten sonra zaman içinde sosyal yaşamın önemli unsurlarından biri haline geldi.

#4
Foto - Türk kahvesinin yanında ikram edilen lokum neden verilir? Meğer çok farklı bir hikayesi varmış

Böylece kahve ve lokum, yalnızca lezzet bakımından değil, Osmanlı ve Türk kültüründeki yerleri bakımından da aynı sunum geleneğinde buluştu.

#5
Foto - Türk kahvesinin yanında ikram edilen lokum neden verilir? Meğer çok farklı bir hikayesi varmış

Dünyada telvesiyle pişirilip ikram edilen tek kahve türü olan Türk kahvesinin suyla olan dostluğu Osmanlı saray ve konak kültürüne dayanıyor.Gelen misafir, Türk kahvesinin yanındaki suyu kahveden önce tüketirse, bu karnının aç olduğunu gösteren bir işaret olarak yorumlanırmış. Kısaca; Eğer misafir suyu kahveden önce içerse bu karnının aç olduğunu gösterirmiş. Eğer konuk suyu kahvesini bitirdikten sonra içerse bu da tok olduğunu, eve yalnızca hoş bir sohbet ve kahve keyfi için geldiğini gösterirdi. Kahveden sonra içilen suyun ağızda bıraktığı etki, meğer kahvenin tüm aromasını ve vücuda sağladığı faydaları anında nötrlüyormuş.“Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır” sözü de kahvenin insanlar arasındaki dostluğu ve samimiyeti simgeleyen anlamını en güzel şekilde anlatıyor.

#6
Foto - Türk kahvesinin yanında ikram edilen lokum neden verilir? Meğer çok farklı bir hikayesi varmış

Lokum sadece kahvenin yanında sunulan bir tatlı değil Lokum, Türk kültüründe kahvenin yanında ikram edilmesinin ötesinde ayrı bir kültürel geçmişe sahip. Kültür Portalı'nın lokuma ilişkin tanıtımında, ürünün 18. yüzyılda İstanbul'da ortaya çıktığı ve kısa sürede Osmanlı toplumunda yaygınlaştığı aktarılıyor. Gül, nane, incir ve damla sakızı gibi farklı aromalarla hazırlanan lokum zaman içerisinde hem Türkiye'de hem de Türkiye dışında tanınan geleneksel bir tatlı haline geldi. KAHVE SUNUMU NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ? Türk kahvesinin kültürel özelliği yalnızca pişirme tekniğinden kaynaklanmıyor. Kahvenin nasıl servis edildiği ve hangi sosyal ortamda sunulduğu da geleneğin önemli parçaları arasında yer alıyor. Kültür Portalı'na göre kahve, Türkiye'de misafirperverliğin ve arkadaşlığın göstergelerinden biri. Özel konuklara günlük kullanımdan daha özenli fincanlarla kahve sunulması da bu anlayışın bir parçası. Bu nedenle kahve fincanı, tabak, cezve, tepsi, su bardağı ve lokum gibi unsurlar bir araya geldiğinde ortaya yalnızca bir içecek servisi değil, geleneksel bir ikram ritüeli çıkıyor. Kahvenin yanındaki suyun da bir geleneği var Lokumun yanı sıra Türk kahvesinin vazgeçilmez eşlikçilerinden biri de su. Kültür Portalı, kahvenin geleneksel olarak su ve lokumla birlikte ikram edildiğini belirtiyor. Geleneksel anlayışta suyun kahveden önce içilmesinin, kahvenin boğazdan daha kolay geçmesine yardımcı olduğuna inanılıyor. UNESCO da Türk kahvesinin geleneksel sunumunda suyun yer aldığını ve kahvenin küçük fincanlarda servis edildiğini belirtiyor. BİR FİNCAN KAHVE NEDEN SOHBETİN BAHANESİ SAYILIYOR? Türk kahvesinin kültürel önemini anlamak için yalnızca fincandaki kahveye bakmak yeterli değil. Kahve, tarih boyunca insanların bir araya gelmesine ve sohbet etmesine aracılık eden sosyal bir unsur olarak öne çıktı. UNESCO'ya göre Türk kahvesi; misafirperverlik, dostluk, zarafet ve eğlenceyle ilişkilendiriliyor. Arkadaşlar arasında kahve içmek için yapılan davetler de samimi sohbet ve günlük hayatın paylaşılması için bir fırsat olarak görülüyor. Kültür Portalı da kahvenin misafirlere ikram edilmesi ve sohbetlerin vazgeçilmez içeceği olmasının Türk kahvesi kültürünün önemli özelliklerinden olduğunu belirtiyor. KAHVE VE LOKUM GELENEĞİ GÜNÜMÜZDE DE DEVAM EDİYOR Bugün Türk kahvesi evlerde, kahvehanelerde, restoranlarda ve özel törenlerde ikram edilmeye devam ediyor. Kahvenin yanında lokum sunulması da bu geleneğin günümüzde yaşayan parçalarından biri. UNESCO'nun kültürel miras kaydında Türk kahvesinin nişan törenleri ve bayramlar gibi sosyal etkinliklerde önemli bir yere sahip olduğu, bilgi ve ritüellerinin ise aile içinde gözlem ve katılım yoluyla nesilden nesile aktarıldığı belirtiliyor. Bu nedenle kahvenin yanındaki küçük bir lokum parçası, tek başına bir tatlıdan çok daha fazlasını temsil ediyor. Türk kahvesinin etrafında şekillenen ikram, sohbet ve misafirperverlik kültürünün günümüze ulaşan sembollerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

#7
Foto - Türk kahvesinin yanında ikram edilen lokum neden verilir? Meğer çok farklı bir hikayesi varmış

Kahvenin yanında ikram edilen lokum, misafirin ağırlamadan memnun kalıp kalmadığını sormanın bir yolu olarak düşünülmüş.

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