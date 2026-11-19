Elektrifikasyon ve otomasyon alanında global teknoloji lideri ABB, Eruslu Global bünyesinde faaliyet gösteren Eruslu Sağlık Ürünlerinin Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Güllüce Organize Sanayi Bölgesi’nde devam eden yeni kağıt fabrikası yatırımına ileri teknoloji çözümleriyle katkı sağlıyor. Fabrikanın birinci kağıt makinesi (TM-1) kapsamında gerçekleştirilen iş birliğiyle enerji verimliliği, operasyonel performans, alan kullanımı ve sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen bütünleşik bir sistem mimarisi oluşturuldu. Projede ABB’nin SENPlus alçak gerilim enerji dağıtım pano sistemi Türkiye’de kağıt sektöründe ilk kez kullanılacak. IE5 senkron relüktans motor ve su soğutmalı Multidrive teknolojilerinin birlikte uygulanması ise Türkiye ve Avrupa’da bir ilk olacak.

Sleepy markasının sahibi Eruslu Sağlık Ürünleri, 2004 yılından bu yana bebek bezi ve ıslak mendil üretiminde faaliyet gösteriyor. Dünyanın ilk ve tek tam entegre hijyenik ürün üretim tesisine sahip olan şirket, 5 binin üzerinde çalışanıyla 150’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

SENPlus ile kağıt sektöründe Türkiye’de bir ilk

Projenin önemli bileşenlerinden birini ABB’nin SENPlus alçak gerilim enerji dağıtım pano sistemi oluşturuyor. Türkiye’de kağıt sektöründe ilk kez kullanılacak olan sistem için farklı pano tasarımları değerlendirilerek tesisin ihtiyaçlarına uygun bir enerji dağıtım altyapısı geliştirildi. Çalışmalarda operasyonel verimlilik, işletme sürekliliği ve uzun vadeli kullanım gereksinimleri birlikte ele alındı.

Kağıt üretiminde proses sürekliliğinin kritik önemi dikkate alınarak tercih edilen çekmeceli MCC yapısı, arızalı ünitelerde hızlı ve güvenli müdahaleye imkân tanıyor. Böylece arızadan etkilenmeyen diğer devrelerin çalışmayı sürdürmesi ve üretim kesintilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

IE5 motor ve su soğutmalı Multidrive teknolojileri aynı projede

Projeyi öne çıkaran bir diğer unsur, ABB’nin IE5 senkron relüktans motor teknolojisi ile su soğutmalı Multidrive sisteminin birlikte kullanılacak olması. Türkiye ve Avrupa’da bir ilk niteliği taşıyan bu uygulama, geleneksel IE3 motor ve hava soğutmalı sürücü sistemlerine kıyasla enerji kayıplarının azaltılmasını ve tesis içerisindeki ısı yükünün daha etkin yönetilmesini amaçlıyor.

IE5 senkron relüktans motor teknolojisi, teknik performans değerleri bakımından IE3 sınıfı motorlara kıyasla motor kaynaklı enerji kayıplarını yüzde 40’a kadar azaltma potansiyeli sunuyor. Bu verimlilik avantajının, enerji yoğun üretim süreçlerinde tesisin genel enerji performansının iyileştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Su soğutmalı Multidrive teknolojisi ise geleneksel hava soğutmalı Multidrive sistemlerine göre ihtiyaç duyulan alanı yüzde 30’a kadar azaltma potansiyeli taşıyor. Daha kompakt sistem mimarisi sayesinde MCC odalarının daha verimli kullanılması hedeflenirken sürücülerden kaynaklanan ısının doğrudan ortam havasına aktarılmasının azaltılmasıyla iklimlendirme için harcanan enerjinin düşürülmesi amaçlanıyor.

Kapalı sıvı soğutma devresi ve daha az fan ihtiyacı, bakım gereksinimlerinin ve gürültü seviyesinin azaltılmasına da katkı sağlıyor. Sistemde kullanılan aktif doğrultucu (AFE) teknolojisiyle şebeke tarafındaki toplam harmonik akım bozulmasının (THDi) yüzde 3’ün altında tutulması hedefleniyor. Bu teknoloji sayesinde kompanzasyon ihtiyacının ortadan kaldırılması ve trafo boyutlandırmasının optimize edilmesi de bekleniyor. Ayrıca Voltage Boost özelliğiyle sürücü çıkış gerilimi yükseltilerek motor terminallerinde ihtiyaç duyulan gerilim seviyesinin sağlanması destekleniyor.

Tonay Topuz: “Enerji verimliliğini sistemin bütününde ele alıyoruz”

ABB Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Elektrifikasyon İş Kolu Ticari Lideri Tonay Topuz, projede Eruslu Sağlık Ürünlerinin teknik ekibiyle birlikte tesisin ihtiyaçlarını ve farklı teknoloji alternatiflerini değerlendirerek uzun vadeli işletme hedeflerini destekleyen bir sistem mimarisi geliştirdiklerini belirtti.

Topuz, “Sanayide enerji verimliliğinin yalnızca tek bir ürünün performansı üzerinden değil, enerji altyapısı, alan kullanımı, iklimlendirme ve bakım gereksinimleri dahil sistemin bütünü üzerinden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu ortak yaklaşımla enerji dağıtımından motor ve sürücü teknolojilerine kadar birbirini tamamlayan yeni nesil ABB çözümlerini bir araya getirdik. SENPlus, IE5 senkron relüktans motor ve su soğutmalı Multidrive teknolojilerinin aynı projede buluşması bizim için ayrıca değerli. Birlikte hayata geçirdiğimiz bu projenin, enerji yoğun sektörlerde daha verimli ve sürdürülebilir üretim altyapılarının oluşturulması açısından güçlü bir referans olacağına inanıyoruz” dedi.

Erdem Barut: “Önceliğimiz kesintisiz ve yüksek verimli üretim”

Eruslu Sağlık Ürünleri Kağıt Yatırım Direktörü Erdem Barut, yeni yatırımda üretim sürekliliği ve yüksek verimliliğin öncelikleri olduğunu vurguladı.

Barut, “Kağıt üretiminde 7/24 kesintisiz ve yüksek verimli prosesler kurmak en büyük önceliğimiz. Bu projede teknik ekibimizle belirlediğimiz hedefler doğrultusunda, ABB ile güçlü bir iş birliği yaparak tesisimizin enerji performansını artırmayı hedefleyen ileri teknolojileri tek bir sistem mimarisinde buluşturduk. Uzun vadeli çevresel ve operasyonel hedeflerimizi destekleyen bu yatırımla, sektörümüz için güçlü bir referans oluşturmayı hedefleyen bir üretim altyapısı inşa ediyoruz” diye konuştu.

Burak Doğan: “Enerji kayıplarını en aza indirmeyi hedefliyoruz”

ABB Türkiye High Power İş Birimi Yöneticisi Burak Doğan ise motor ve sürücü sistemlerinin enerji yoğun üretim tesislerindeki işletme maliyetleri açısından belirleyici olduğuna dikkat çekti.

Doğan, “Bu projede, Eruslu Sağlık Ürünlerinin teknik ekibiyle birlikte değerlendirdiğimiz ABB çözümleri; ekipman performansı, yerleşim planı, soğutma ihtiyaçları, bakım ve işletme kolaylığı gibi bütün operasyonel faktörler dikkate alınarak seçildi. Bu projedeki yeni sistem mimarisiyle enerji kayıplarını en aza indirmeyi, daha kompakt elektrik odaları oluşturmayı ve iklimlendirme gereksinimlerini azaltmayı hedefliyoruz. Çözümün sunduğu yüksek enerji verimliliğinin, Eruslu Sağlık Ürünlerinin uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamasını, enerji performansının iyileştirilmesine ve karbon ayak izinin azaltılmasına destek olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kağıt sektörü için yeni nesil teknoloji referansı

TM-1 kapsamında kullanılacak ABB sistemlerinin 2027 yılında teslim edilmesi planlanıyor. SENPlus enerji dağıtım pano sistemi, IE5 senkron relüktans motor ve su soğutmalı Multidrive teknolojilerinin aynı yatırımda buluşması, projeyi kağıt sektöründe yeni nesil bir teknoloji referansı haline getiriyor.

Proje, enerji verimliliğinin yanı sıra alan kullanımı, iklimlendirme, bakım ve sürdürülebilirlik gibi farklı işletme parametrelerinin bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilebileceğini ortaya koyuyor. Bu yönüyle yatırım, yalnızca yeni fabrikanın enerji altyapısını desteklemekle kalmıyor; kağıt ve diğer enerji yoğun sektörlerde daha verimli, kompakt ve sürdürülebilir üretim altyapılarının geliştirilmesi açısından da örnek bir uygulama niteliği taşıyor.

ABB hakkında

ABB, daha sürdürülebilir ve kaynaklar açısından verimli bir gelecek için elektrifikasyon ve otomasyon çözümleri sunan global bir teknoloji lideridir. Mühendislik ve dijitalleşme alanlarındaki uzmanlığını bir araya getiren şirket, endüstrilerin yüksek performansta çalışırken daha verimli, üretken ve sürdürülebilir hale gelmesine katkıda bulunuyor. ABB bu yaklaşımını “Engineered to Outrun” olarak tanımlıyor. 140 yılı aşkın geçmişe sahip olan ABB, dünya çapında 110 binden fazla çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Şirketin hisseleri SIX İsviçre Borsası’nda (ABBN) ve Nasdaq Stockholm’de (ABB) işlem görüyor.