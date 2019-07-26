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Kaftancıoğlu'nun skandal fotoğrafına tepki: Ne yani, Atatürk eşcinsel savunucusu muydu?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun twitter hesabından paylaştığı LGBTİ renklerine boyanmış Atatürk portresine ilişkin açıklamalarda bulunan Yusufiyeli Ülkücüler Derneği Genel Başkanı Avukat Hasan İlter, "Kaftancıoğlu bu portreyle gizli bir Atatürk düşmanı olduğunu göstermiştir. CHP'li Başkan alelen Atatürk'e hakaret suçu işlemiştir." dedi.

26 Temmuz 2019 Cuma 21:45
Kaftancıoğlu'nun skandal fotoğrafına tepki: Ne yani, Atatürk eşcinsel savunucusu muydu?

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

 

Yusufiyeli Ülkücüler Derneği Genel Başkanı Avukat Hasan İlter, Canan Kaftancıoğlu'nun twitter hesabından paylaştığı LGBTİ renklerine boyanmış Atatürk portresine ilişkin çok sert ifadeler kullandı. CHP'li Kaftancıoğlu'na, "Ne yani, Atatürk eşcinsel sapkınlığı mı savunuyordu?" diye soran Av. İlter, "Paylaşımdan çok net bir şekilde görüyoruz ki bunlar gizli Atatürk düşmanı. Kamuoyu önünde Atatürkçü geçinip Mustafa Kemal'i kendilerine kalkan yapan bu zihniyet özünde en büyük Atatürk düşmanıdır." ifadelerini kullandı.

'İkiyüzlü arsız kitle artık deşifre olmuştur'

Savcıları göreve davet eden Av. İlter, şunları söyledi:

"Seçimlere PKK bileşenleri, DHKP-C artıkları ve bilimum terör örgütü sempatizanları ile ittifak yaparak giren ve bu ittifakı da 'demokrasi, halkların kardeşliği ve Atatürk Türkiye'si' gibi süslü laflarla ambalajlayan Kaftancıoğlu'nun CHP'si bugün Atatürk'e karşı en büyük hakareti yaparak alenen suç işliyor. Atatürk'ü eşcinsellerin renkleri ile resmetmek, Mustafa Kemal'i eşcinsel sapkınların savunu malzemesi haline getirmek Atatürk istismarının akıl almaz boyutlara geldiğinin en büyük kanıtıdır."

"En küçük Atatürk eleştirisinde bile ortalığı ayağa kaldıran 'Vay Atatürk'e hakaret ettiler' yaygarasıyla herkesi 'Atatürk düşmanı' olarak yaftalayıp hedef gösteren bu ikiyüzlü arsız kitle artık deşifre olmuştur. Bu ülkenin savcıları derhal harekete geçerek, Atatürk'e alenen hakaret olduğunda hiçbir şüphe bulunmayan bu girişimi yapanlarla ilgili işlem başlatmalıdır. Atatürk'e hakaret etmek; tarihsel süreç içinde onun dönemindeki bazı uygulamaları eleştirmek değil Mustafa Kemal'in manevi şahsını eşcinsel sapkın bir güruhu meşrulaştırmak için onu araç olarak kullanmaktır. İnanıyorum ki bu ülkenin savcıları sinsi ve ikiyüzlü Atatürk düşmanlarına hak ettikleri şekilde gerekli muameleyi yapacaklardır."

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 21:45
  1. Ankara
  2. Mustafa Kemal
  3. Canan Kaftancıoğlu
  4. eşcinsel sapkınlık
  5. LGBTİ
  6. LGBTİ renklerine boyanmış Atatürk portresi
  7. DHKP-C
  8. Atatürk istismarı

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