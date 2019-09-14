Kaftancıoğlu'ndan skandal 12 Eylül açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı, sözde Ermeni soykırımını tanıyan ve İslam'a "gerizekalı din" denen tweeti beğenen, Türkiye ve İslam düşmanı Canan Kaftancıoğlu, 12 Eylül 1980 Darbesi’nin 39. yıldönümü nedeniyle düzenlenen panelde yaptığı konuşmada skandal ifadeler kullandı.

"Aynısını yaşıyoruz"

Darbelerden kurtulmak için demokrasiyi güçlendirmek gerektiğini söyleyen Kaftancıoğlu, “Demokrasi büyüdükçe ister askeri darbe ister sivil darbe isterse de bazen zihnimizin bize yaptığı darbe yok olmaya mahkûmdur. Bugün ‘1980 yılında insanlar düşünceleri nedeniyle tutuklanıyordu’ dediğimizde salondakiler ‘öyle bir şey olabilir mi, hayal bile edemiyoruz’ deselerdi ya da ‘akademisyenler tutuklanıyordu’ dediğimizde herkes şaşırıyor olsaydı bugün demokrasiyle tanışmış bir toplum olurduk. Hakikaten 1980 döneminde neler yaşandıysa bugün de aynılarını yaşıyoruz” dedi. Kaftancıoğlu'nun genel başkanı olan Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da darbe olduğu sırada havaalanının arka kapısından kaçarak belediye başkanının evine sığınmış, daha önce yaptığı "Darbe olursa tankın önünde ilk ben dururum" açıklaması hatırlatılınca, "Getirseydiniz tankı" diyerek dalga geçmişti.

12 Eylül işkenceleri

Kaftancıoğlu, teröre destek verdiği gerekçesiyle içeri alınan akademisyenleri de savunan bu sözlerinin ardından, 12 Eylül darbesinden sonra yaşananların şu anda da yaşandığını iddia etti. 1980 darbesinin ardından sadece teröre destek verenler değil, askeri darbeye karşı çıkan herkes işkence görmüştü!.. Aynı zamanda sadece tutuklamayla kalınmadı, türlü işkencelerle birçok isim susturuldu. Ayrıca 49 kişinin idam edildiği darbede, falaka, köpek saldırtma, zincir, germe, ayaktan asma, kule, ranza altı, kervan, sehpa, lağıma sokma, lokomotif, pislik yedirme, üstüne bevletme gibi birçok akılalmaz işkence yöntemi uygulanmıştı!..

İşte 12 Eylül'ün akıl almaz işkence yöntemleri