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Gıda Kafkas arılarının organik saf balında hasat başladı
Gıda

Kafkas arılarının organik saf balında hasat başladı

Yeniakit Publisher
2024-08-09 12:09:00 -
Kafkas arılarının organik saf balında hasat başladı

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezindeki kovanlarında hasat başladı.

İlkbaharda zengin floraya sahip yüksek kesimlerdeki yayla ve meralara bırakılan kovanlarda organik üretim yapılan Ardahan çiçek balı, kent ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Halil Efendi Mahallesi'nde bulunan Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezindeki kovanların bal süzümüne Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek de katıldı.

Kovan başına ortalama 14 kilo bal çıktı

Ardahan-Artvin kara yolu üzerindeki merkezin bahçesinde görevliler ile bal süzümü yapan Vali Çiçek, balın Ardahan'ın önemli ekonomik girdisi olduğunu söyledi.
Kafkas arısının ürettiği balın değerini anlatan Çiçek, şunları kaydetti: "Ardahan'da arıcılar birliğine üye 620 arıcının yaklaşık 35 bin kovanında hasat dönemi başladı. Bir süredir devam eden hasat, birkaç gün içinde tamamlanır. Bugün de Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezine ait kovanlarda hasat vardı. Biz de buna eşlik ettik. Kovanda ortalama 14 kilogram bal gözlemledik, bereketli sezon diliyoruz."

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