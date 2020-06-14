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Sağlık

Kafe çalışanının korona virüs testi pozitif çıktı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bir kafe çalışanının korona virüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 13:39:54 -
Kafe çalışanının korona virüs testi pozitif çıktı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bir kafe çalışanının korona virüs testi pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri, çalışanın temas ettiği kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.


Silvan’da çalışan bir vatandaş, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile hastaneye başvurdu. Çalışana yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine hasta Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Korona virüs hastasının çalıştığı kafe geçici süreliğine kapatılırken, filyasyon ekipleri de çalışanın temas ettiği kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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