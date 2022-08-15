Kafayı fena halde bozdu! Acun, tüm tanıdıkları takıma topluyor...

Galatasaray'da 2020-2022 yılları arasında kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nun adı yeni sezon için yine Türk takımlarıyla anılmıştı. 22 yaşındaki forvet için başta Galatasaray olmak üzere Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ismi geçmiş ancak Dervişoğlu'nun dört takıma da transferi gerçekleşmemişti. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City; genç futbolcunun transferinde sona yaklaşırken, teknik direktör Shota Arveladze'den Dimitris Pelkas açıklaması geldi.

İngiltere Championship'te oynadığı üç maçta iki galibiyet alan ve yeni transferleriyle dikkat çeken Hull City'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü; Ozan Tufan, Doğukan Sinik ve Benjamin Tetteh gibi isimlerin ardından Türkiye'den bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Hull City ayrıca iki sezondur Galatasaray forması giyen ve bu sezonun başında Brentford'a geri dönen Halil Dervişoğlu ile de anlaşmaya vardı.

Bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'da bulunan Halil Dervişoğlu, takımının hazırlık maçlarında ve ilk haftadaki Leicester City karşılaşmasında süre bulmuştu. İngiliz ekibi iyi bir teklif gelmemesi durumunda geleceği merak edilen milli oyuncuyu kadrosunda tutmak isterken, gelecek önerileri de değerlendirmeye alacaktı.

Ajansspor'un haberine göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, Halil Dervişoğlu için resmen devreye girdi.

Halil'in hem babası hem de menajeri olan Muzaffer Dervişoğlu, Hull City'i resmen açıkladı. Baba Dervişoğlu, "Biz, Hull City ile anlaştık. Kulüplerin anlaşmasını bekliyoruz" dedi. Hull ile Brentford'un görüşmelerinin devam ettiği de kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile 35 resmi maça çıkan Dervişoğlu, 5 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

Öte yandan Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze, Dimitrios Pelkas transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hull City Menajeri Shota Arveladze yaptığı açıklamada, "Dimitris Pelkas, çok iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'de kalitesini gösterdi. Herkesin bildiği bir milli takım oyuncusu." dedi.

"BU TRANSFER BİZİM İÇİN ÇOK İYİ OLACAK"

Transferin kendileri için iyi olacağını belirten deneyimli teknik adam, "Pelkas transferinin ne kadar hızlı bitip bitmeyeceğini bilmiyorum. Ancak, yaratıcılığı ve top dağıtma yeteneğiyle bize hücumda çok yardımcı olacak. Rahatça çalım atabilen bir oyuncu. Bu transfer bizim için çok iyi olacak." ifadelerini kullandı.



