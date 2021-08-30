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Dünya Kafasına sıkarak etkisiz hale getirdiler! İsrailli keskin nişancının cehenneme bileti kesildi
Dünya

Kafasına sıkarak etkisiz hale getirdiler! İsrailli keskin nişancının cehenneme bileti kesildi

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında 10 gün önce düzenlenen gösteride tabancayla başından vurularak etkisiz hale getirilen terörist İsrail askerinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 18:56:00 -

Soroka Sağlık Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, başından vurulan terörist Barel Shmueli'nin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistinliler, 21 Ağustos'ta Mescid-i Aksa'nın 1969'da fanatik bir Yahudi tarafından yakılmasının 52'nci yılı dolayısıyla abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında gösteri düzenlemişti.

Siyonist İsrail terör güçleri, Filistinlilere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahale etmiş, 22’si çocuk 41 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail askerlerinin siper aldığı sınır duvarının dibine yaklaşan bir Filistinlinin, keskin nişancı olduğu söylenen Shmueli'yi tabancayla vurduğu anı gösteren görüntüler sosyal medyada yer almıştı.

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Yorumlar

099

ila cehenneme zümera
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