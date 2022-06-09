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Yerel Kafası demir korkuluğa sıkışan çocuktan acı haber
Yerel

Kafası demir korkuluğa sıkışan çocuktan acı haber

Adıyaman'da kafası pencerenin demir korkuluğuna sıkışan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 16:08:00 -
Kafası demir korkuluğa sıkışan çocuktan acı haber

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yenigüven köyünde evinin bahçesinde oyun oynayan Mert Özer'in (2) kafası pencerenin demir korkuluğuna sıkıştı.

Çocuğu kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkaran ailesi, Özer'i sağlık ekiplerine teslim etti.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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