  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kafa kesme hareketiyle ilgili flaş gelişme!
Spor

Kafa kesme hareketiyle ilgili flaş gelişme!

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda oynanan Türkiye ile Katar arasındaki maçta, Katarlı sporcunun Milli Takımımıza yönelik ''kafa kesme'' hareketi yapmasıyla ilgili açıklama yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 20:16:00 -
Kafa kesme hareketiyle ilgili flaş gelişme!

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda oynanan Türkiye ile Katar arasındaki maçta, Katarlı sporcunun Milli Takımımıza yönelik ''kafa kesme'' hareketi yapmasıyla ilgili açıklama yayımlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda erkeklerde Türkiye ile Katar arasındaki voleybol maçında yaşanan olayla ilgili Uluslararası Voleybol Federasyonuna bildirim yapıldığını açıkladı.

Üstündağ, yaptığı yazılı açıklamada, Katar Milli Takımı liberosunun yapmış olduğu hareketle ilgili karar verme yetkisinin sahada maçı yöneten müsabaka hakemi ve süpervizöründe olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

''Saha içinde gerçekleşen olayla ilgili İslam ve Dayanışma Oyunları Organizasyon Komitesinin sorumluluk ve yetkisinin bulunmadığını, ayrıca oyuncuyla ilgili bildirimin Uluslararası Voleybol Federasyonuna (FIVB) yapıldığını belirtmek isterim.

Olay hakkında Katar Voleybol Federasyonu ile iletişime geçildi. Katar Voleybol Federasyonu Başkanı da bu hareketin, kabul edilebilir olmadığını ifade ederek konuyla ilgili üzüntülerini ve özrünü tarafımıza bildirmiştir."

 


Şarkıcı müsveddesi yine yaptı yapacağını!
Şarkıcı müsveddesi yine yaptı yapacağını!

Medya

Şarkıcı müsveddesi yine yaptı yapacağını!

Demans nedir, nasıl anlaşılır? Demans riskini azaltmanın yolları ve belirtileri
Demans nedir, nasıl anlaşılır? Demans riskini azaltmanın yolları ve belirtileri

Sağlık

Demans nedir, nasıl anlaşılır? Demans riskini azaltmanın yolları ve belirtileri

Biri bu edepsize dur demeyecek mi?
Biri bu edepsize dur demeyecek mi?

Medya

Biri bu edepsize dur demeyecek mi?

'Batarsın' diyenleri dinlemedi! Şimdi bunlardan servet kazanıyor
'Batarsın' diyenleri dinlemedi! Şimdi bunlardan servet kazanıyor

Ekonomi

'Batarsın' diyenleri dinlemedi! Şimdi bunlardan servet kazanıyor

Samsun'da başıboş develer sahile indi! Çöpleri yedi
Samsun'da başıboş develer sahile indi! Çöpleri yedi

Aktüel

Samsun'da başıboş develer sahile indi! Çöpleri yedi

Renk körlüğü nedir? Renk körlüğü testi nasıl yapılır? Tsk renk körlüğü testi, Deutan renk körlüğü
Renk körlüğü nedir? Renk körlüğü testi nasıl yapılır? Tsk renk körlüğü testi, Deutan renk körlüğü

Sağlık

Renk körlüğü nedir? Renk körlüğü testi nasıl yapılır? Tsk renk körlüğü testi, Deutan renk körlüğü

Japon hükümetinden tartışmalı Yasukuni tapınak ziyareti!
Japon hükümetinden tartışmalı Yasukuni tapınak ziyareti!

Dünya

Japon hükümetinden tartışmalı Yasukuni tapınak ziyareti!

Tarım Kredi Kooperatifi market şubeleri | Tarım Kredi Market ürün fiyatları 2022
Tarım Kredi Kooperatifi market şubeleri | Tarım Kredi Market ürün fiyatları 2022

Ekonomi

Tarım Kredi Kooperatifi market şubeleri | Tarım Kredi Market ürün fiyatları 2022

Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye, yolsuzluk davalarından 6 yıl daha hapis cezası
Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye, yolsuzluk davalarından 6 yıl daha hapis cezası

Dünya

Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye, yolsuzluk davalarından 6 yıl daha hapis cezası

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

...

sizin varya p....ığınıza bi koyarız 50 sene hepiniz türk doğarsınız bizim sabırlarımızı test etmeyin kafanız gövdenizdeyken akıllı olun

Putsavar

BU HAREKETİN NESİ YANLIŞ
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23