Kadroya geçen taşeron işçi son dakika zam haberleri taşeron ikramiye 2019

Kadroya geçen 4/D'li taşeron işçileri son dakika haberleri. Taşeronda kadroya geçiş işlemleri tamamlanan işçilerin merakla beklediği 2 yıllık maaş zamları, izinler ve eğitim yakacak gibi ek ücretleri belli oldu. Taşeron son dakika haberleri araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. 2019 Kadroya geçen taşeron işçi zammı ne kadar oldu merak ediliyor. İşte son dakika taşeron işçi haberleri…

Taşeron son dakika haberleri araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. 2019 Kadroya geçen taşeron işçi zammı ne kadar oldu merak ediliyor. Taşeron haberleri hakkında en yeni gelişmeler araştırılıyor. Geçen yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın startını verdiği, aileleriyle birlikte milyonları ilgilendiren taşeron işçilerin kadroya geçiş çalışmaları tamamlanırken, hem gelirleri arttı hem de özlük hakları iyileştirildi. Taşeron hakkında en son AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım açıklama yapmıştı. İşte Taşeron son dakika haberleri ve yapılan en son açıklamalar…

Taşeron son dakika haberleri

Binali Yıldırım yaptığı açıklamalarında kadro alan taşeron işçilere zam verilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve Sözleşmede ücret artışlarının enflasyonun altında kalması halinde, enflasyon farkı verileceğine dair herhangi bir hüküm olmadığını belirtti. Binali Yıldırım açıklamalarında bunun göz ardı edilemeyeceğini ifade etti. "İBB Başkanlığının çalışmasıyla 28 Şubat 2019 tarihinde KHK kapsamında çalışan personelin aldığı günlük brüt ücretlerine 1 Mart 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 21,16 lira ilave yapıldı. Böylece KHK kapsamında çalışan kardeşlerimiz her ay ilave 635 lira zamlı ücret almış olacaklar"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığının çalışmasıyla 28 Şubat 2019 tarihinde KHK kapsamında çalışan personelin aldığı günlük brüt ücretlerine 1 Mart 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 21,16 lira ilave yapıldığını belirterek, "Böylece KHK kapsamında çalışan kardeşlerimiz her ay ilave 635 lira zamlı ücret almış olacaklar." dedi. Hak-İş'in düzenlediği "Nevruz'da İşçi Buluşması" etkinliğine telekonferansla katılan Yıldırım, işçilerin emeğinin çok değerli olduğunu, AK Parti iktidarının işçi haklarına en fazla önem verilen dönem olarak öne çıktığını, işçi ve memurları ülkenin geleceği adına teminat olarak gördüklerini anlattı.

'Çok hayrılı bir çalışma'

"Başbakanlığım döneminde 696 Sayılı KHK ile taşeron işçilerimizin kadroya alınmalarına imkan veren bir düzenleme yaptık. 2 Nisan 2018 tarihi itibariyle tamamlandı. Bu süreç içerisinde, merkezi bütçe ile düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilerin 4D kadrolarına geçişi, belediye ve il özel idarelerinde çalışan taşeron emekçilerinin belediye iştiraklerindeki istihdamı, aynı şekilde 4C'deki kardeşlerimizin 4B statüsüne geçirilmeleri, mevsimlik ve geçici işçilerin 5 ay 29 güne kadar olan çalışma sürelerinin, 4 ay daha uzatılması çalışmaları öngörüldüğü şekilde tamamlandı. Bütün bu çalışmalar, Sayın Cumhurbaşkanımızın, emekçi kardeşlerimize müjdeyi vermiş olduğu 5 Aralık 2017'de süratle başladı. 24 Aralık 2017'de çıkan KHK çerçevesinde yürütüldü. Nihayetinde öngörüldüğü gibi 2 Nisan 2018'de tamamlandı. Bu reform, Cumhuriyet tarihimizde, çalışma hayatı ile ilgili alınan en büyük reformdur. 1 milyona yakın emekçi kardeşimizin ve ailelerinin hayatına, geleceklerine etki eden çok hayırlı bir çalışmadır."

Taşerona ek zam yapılacak mı?

Kadroya alınan 4C'li işçilerin heyecanla beklediği ek zam ile birlikte enflasyon farkına ilişkin yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Taşerondan kadroya geçen işçilerle ilgili AK Parti İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım müjde niteliğinde bilgi verdi.

AK Parti İBB başkan adayı Binali Yıldırım, 31 Mart yerel seçim öncesi yaptığı açıklamarıyla kadroya geçen taşeron işçilere ek zam sinyali verdi. 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen işçilere enflasyon farkı verilmemiş ve maaşlarında hiç bir iyileştirme yapılmamıştı. Toplu İş Sözleşmesinden 2020 yılına kadar yararlanamayan sürekli işçi pozisyonundaki işçiler enflasyon farkını alamamışlardı. Binali Yıldırım'ın verdiği cevap taşeron işçilerde büyük umut uyandırdı. Eğer sürekli işçiler enflasyon farkı alırsa toplamda %12.3 oranında zam alması ön görülüyor. Diğer yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da taşeronlara %4 zam verileceğini açıklanmıştı. Taşeron şirketlerden kadroya geçen işçiler 2020 yılı sonlarına kadar YHK toplu iş sözleşmesi gereği 6'şar aylık dilimlerde bilindiği gibi 4+4 zam alıyorlar. Kadro alan taşeron işçiler yıllık ortalama yüzde 8 zam aldılar.

Taşeronlar enflasyon farkı alacak mı?

Binali Yıldırım tarafından yapılan açıklamalar kapsamında ek zam sinyali geldi. Ancak ek zamma ilişkin Bakanlıktan net bir açıklama yapılmadı. Ancak söz konusu zam gerçekleşirse ne kadar zam geliyor? 2018 yılında kadro alan işçiler yüzde 4+4 toplamda yüzde 8 zam aldılar. 2018 yılı enflasyon rakamı yüzde 20,30 oldu. Ancak bu hesaplama yaklaşık olan rakamlar tarafından yapılmıştır. Zamma ilişkin net rakam Bakanlık tarafından verilecektir.

Kadroya geçen 4/D'li taşeron işçiler zam haberleri

Taşeronda kadroya geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31 Ekim 2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri yayımlandı. Buna göre merakla beklenen 2 yıllık maaş zamları, izinler ve eğitim yakacak gibi ek ücretleri belli oldu.

696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadroya geçen işçilerle ilgili olarak;

Öncelikle aylık/günlük brüt asgari ücretin (2.558,40 TL/Ay, 85,28 TL/Gün)altında kalan ücretler, asgari ücret seviyesine yükseltilecek bu miktarın üzerine tabi oldukları toplu iş sözleşmesi gereğince 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli %4 oranında zam yapılacaktır.

Brüt günlük/aylık asgari ücretin üzerinde ücret alanlara ise 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli %4 oranında artış yapılacaktır.

Bu işçilerden kadroya geçmeden önce aşçı, şoför, teknik personel, kaloriferci, host, hostes ve benzeri görevler nedeniyle asgari ücretin %20, %30, %40 gibi oranında fazla ücret alanlar, kadroya geçtikleri 2 Nisan 2018 tarihi itibariyle bu oranlardaki artışlı miktarlar üzerinden ücretlendirildiklerinden, mevcut ücretlerine 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yalnızca %4 oranında zam yapılacaktır. Başka bir ifadeyle bu kapsamdaki işçilerin ücretleri yeni asgari ücret üzerine, kadroya geçmeden önce tabi oldukları ihale sözleşmelerinde yer alan oranlar kadar artırılarak uygulanamayacaktır.

Kadroya geçen taşeron işçi hakları

İşçilere fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5,00(beş)TL/Gün tutarında yemek bedeli ödenir.

Taşeron işçiye yakacak yardımı

İşçilere her ay 30,00(otuz)TL./Ay yakacak yardımı yapılır.

Taşeron işçiye sorumluluk primi

Şoför, operatör ve yardımcılarına fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün direksiyon primi verilir.

Hastanelerin bulaşıcı hastalık riski taşıyan yerlerinde fiilen çalışan temizlik işçilerine fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün bulaşıcı hastalık ve risk primi verilir. Görevini ateşli silahlarla icra eden güvenlik görevlilerine, fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün silah tazminatı verilir.

İşveren, işçinin öğrenimdeki her çocuğu için belge ibraz etmek şartı ile yılda bir kez Eylül ayında ödenmek üzere;

İlkokul için 100,00(yüz)TL.

Ortaokullar için 110,00(yüzon)TL.

Lise ve dengi okullar için 120,00(yüzyirmi)TL.

Yüksekokullar ve üniversite için (okulun normal eğitim süresi artı bir yıl süreyle sınırlı olmak üzere) 140,00(yüzkırk)TL tutarında öğrenim yardımı yapar.