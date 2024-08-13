Kadrosu neredeyse 50 kişi oldu: O takım bu kadar futbolcuyu ne yapacak?

Chelsea, 2024/25 sezonu öncesinde yaptığı transferlerle kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Şu ana kadar 9 yeni oyuncu kadrosuna katan Londra ekibinin, toplam kadro sayısı 48'e ulaştı. Dahası, yeni transferler de yolda.

İngiltere Premier Lig'de son yıllarda en aktif takımlardan biri olan Chelsea, 2024/25 sezonu öncesinde de hız kesmedi. Yeni teknik direktörü Enzo Maresca yönetiminde kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Chelsea, transfer döneminde 288 milyon euro harcayarak 9 yeni oyuncu kadrosuna kattı. Ancak bu transfer hareketliliği duracağa benzemiyor, zira Chelsea birkaç takviye daha yapmayı planlıyor.

KADRO ŞİŞTİ: 48 KİŞİLİK EKİP

Chelsea'nin bu sezon yaptığı 9 transferle birlikte, Premier Lig'in resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, kadrosu tam 48 kişiye ulaştı. Bu rakam, kiralık olarak takımdan ayrılan oyuncuları da içeriyor. Kadronun bu denli genişlemesi, Chelsea'nin genç yeteneklere ve derin bir rotasyona yatırım yaptığını gösteriyor.

9 TRANSFER RESMİ OLARAK AÇIKLANDI

Chelsea, bu transfer döneminde şu ana kadar Pedro Neto, Kiernan Dewsbury-Hall, Filip Jorgensen, Omari Kellyman, Aaron Anselmino, Renato Veiga, Caleb Wiley, Marc Guiu ve Tosin Adarabioyo gibi isimleri kadrosuna kattı. Ancak bu oyunculardan Caleb Wiley Strasbourg'a, Aaron Anselmino ise Boca Juniors'a kiralık olarak gönderildi.

TRANSFER DÖNEMİ BİTMEDEN YENİ TAKVİYELER YOLDA

Chelsea'nin transfer çalışmaları henüz tamamlanmış değil. Londra ekibi, transfer dönemi sona ermeden kadrosuna birkaç yeni oyuncu daha katmayı planlıyor. Bu da Chelsea'nin kadro derinliğini daha da artıracak gibi görünüyor.

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SEZONUN İLK MAÇI: ZORLU MANCHESTER CITY KARŞILAŞMASI

Chelsea, Premier Lig'de 2024/25 sezonuna 18 Ağustos'ta oynayacağı maçla başlayacak. Londra ekibi, sezonun açılış maçında Stamford Bridge'de son şampiyon Manchester City'yi ağırlayacak. Bu karşılaşma, Chelsea'nin yeni transferlerinin sahadaki etkilerini gözlemlemek için büyük bir fırsat olacak.

Chelsea'nin geniş kadrosu ve yeni transferleri, sezon boyunca takımın rotasyonuna katkı sağlayarak hem ligde hem de Avrupa'da iddialı bir performans sergilemesini sağlayabilir. Ancak bu kadar geniş bir kadronun nasıl yönetileceği, teknik direktör Enzo Maresca için büyük bir sınav olacak.