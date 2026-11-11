  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ağaç A.Ş. yandaş çiftliğine dönmüş İBB'nin metro inşaatında facia: 1 işçi yaralandı Dokunulmazlığı kaldırmaya yürekleri yok İstanbul'da korku dolu anlar! Tek bir hata faciaya yol açabilirdi... Gökdelenin çatısında ölümcül çekim Kimse onlarla yan yana gözükmek istemiyor! Cüzzamlı ülke: İsrail! Ziyaretçilere sürpriz karşılama: COP31’de mehteran takımı coşkusu Fenerbahçe yolları ayırdı… Liverpool’u deviren Kuyt dönemi bitti Levent Gültekin'den çarpıcı analiz: "Erdoğan Atatürkçülerin iktidarını yıktı!" Sıcak gelişme: BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden ayrıldı 11 aylık bebek 24 saat işkence çekti! Köpek kafesine koyup toprağa gömdüler
Spor Kadro dışı bırakıldı! Lukaku Türkiye maçında yok
Spor

Kadro dışı bırakıldı! Lukaku Türkiye maçında yok

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kadro dışı bırakıldı! Lukaku Türkiye maçında yok

Yarın Türkiye ile karşı karşıya gelecek olan Belçika Milli Takımı’nda Lukaku şoku yaşanıyor. Kalçasında sorun yaşayan Romelu Lukaku'nun UEFA Uluslar Ligi'nde yarın oynanacak Türkiye-Belçika maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

Belçika Futbol Federasyonu, kalçasında hafif bir sorun yaşayan Romelu Lukaku'nun UEFA Uluslar Ligi'nde yarın oynanacak Türkiye-Belçika maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Belçika Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Romelu Lukaku, Türkiye-Belçika maçında forma giyemeyecek. Hafif bir kalça sorunu bulunan oyuncu, en uygun koşullarda tedavi görebilmesi için tedbir amacıyla Belçika'da kalacak. Sağlık ekibi, onun pazar günkü maça hazır olması için elinden gelen her şeyi yapıyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Lukaku'nun yerine kadroya başka bir oyuncunun çağrılmayacağını ve 33 yaşındaki futbolcunun durumunun 13 Kasım Cuma günü yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

Yıldız ismin İzmir'e getirilmeyeceği öğrenildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23