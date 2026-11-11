TİHEK’ten ayrımcılık cezası: Bunu yapan araç kiralama şirketleri yandı

Filosundaki tüm araçların özel donanımlarla sürekli olarak bulundurulmasının mümkün olmadığını savunan şirket tarafından, uygulamanın hem kullanıcıların hem de üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini korumaya yönelik meşru bir amaca dayandığı bildirildi. TİHEK'in incelemesinde, başvuranın engeli gerekçe gösterilerek bireysel bir değerlendirme yapılmadan hizmetten yararlandırılmamasının orantılı ve ölçülü olmadığı belirlendi. Bu kapsamda incelemeyi yapan Kurul, engellilik temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine vardı ve şirkete 200 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.