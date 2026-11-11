TİHEK’ten ayrımcılık cezası: Bunu yapan araç kiralama şirketleri yandı

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce TİHEK'e sunulan görüşte, sürücü belgesinde "02. İşitme desteği/iletişim desteği kodu" bulunan sürücülerin işitme desteği/iletişim desteği alması şartıyla sürücü belgesinde uygun bulunan sınıfa ait araçları kullanmalarında herhangi bir sakınca bulunmadığının altı çizildi. Kararda, şu ifadelere yer verildi: "Tüm bu hususlar birlikte göz önünde bulundurulduğunda, somut olayda başvuranın engeli gerekçe gösterilerek bireysel herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın hizmetten faydalandırılmamasının orantılı ve ölçülü olmadığı, muhatap tarafından yapılan farklı muamele meşru amaç taşısa bile uygulamada makul bir denge gözetilmediği, engeli nedeniyle başvuranın dezavantajlı konuma düşürüldüğü, dolayısıyla engellilik temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır."