Sivilce izlerine ne iyi gelir? Hava kirliliği, stres ve hijyen...

Müdahale edilen sivilceler ya da bazı akneler yüzde, göğüste ve sırtta sivilce izi olarak kalabilir. Sivilce izleri, ciltte dokusal değişikliğe ve renk eşitsizliğine neden olur. Birçok kişi krem kullanarak ya da işlem yaptırarak sivilceleri geçirebilir ve sivilce izlerinden kurtulmanın yollarını öğrenebilirsiniz.