  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küllerinden doğmuştu! ‘Sıfır Atık Köyü’ ilan edildi Havluların ucundaki çizgilerin sırrı meğer bakın ne içinmiş! Bir bardak için yeter: Mide yanmasına iyi geliyor! Bruce Willis'in kızından sert tepki: Babası hakkında söylenenlere isyan etti! Formula 1 pilotu Lewis Hamilton 'sana helal olsun' dedirtti BAE’den madalya ile döndüler: Esenler Belediyesi Spor kulübü’nden dünya şampiyonluğu Devre arası transfer planı netleşti! Galatasaray'da en az 3 transfer hedefleniyor Lukaku'da haberler kötü: Kadro dışı kaldı: Yok artık!
Kadın - Aile
13
Yeniakit Publisher
Sivilce izlerine ne iyi gelir? Hava kirliliği, stres ve hijyen...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Sivilce izlerine ne iyi gelir? Hava kirliliği, stres ve hijyen...

Vücudumuzda çıkan sivilcelerin nasıl geçeceği konusu her daim bizleri uğraştıran bir sağlık sorunu olarak karşımızda durur.

#1
Foto - Sivilce izlerine ne iyi gelir? Hava kirliliği, stres ve hijyen...

Bu konularda her daim dikkatli olmak ve gecikmemekte yarar vardır.

#2
Foto - Sivilce izlerine ne iyi gelir? Hava kirliliği, stres ve hijyen...

Sivilce, beslenme şekilleri, hava kirliliği, stres ve hijyen gibi nedenlerden dolayı özellikle ergenlikten başlayarak ortalama 30 yaşına kadar insanlarda görülebilir. Bu sivilceler, görüntü olarak rahatsız etse de bir süre sonra söner ve geçmeye başlar.

#3
Foto - Sivilce izlerine ne iyi gelir? Hava kirliliği, stres ve hijyen...

Müdahale edilen sivilceler ya da bazı akneler yüzde, göğüste ve sırtta sivilce izi olarak kalabilir. Sivilce izleri, ciltte dokusal değişikliğe ve renk eşitsizliğine neden olur. Birçok kişi krem kullanarak ya da işlem yaptırarak sivilceleri geçirebilir ve sivilce izlerinden kurtulmanın yollarını öğrenebilirsiniz.

#4
Foto - Sivilce izlerine ne iyi gelir? Hava kirliliği, stres ve hijyen...

Sivilce geçirmenin yolları arasında, cilt temizliği, topikal tedaviler, oral ilaçlar ve doğal yöntemler yer alır.

#5
Foto - Sivilce izlerine ne iyi gelir? Hava kirliliği, stres ve hijyen...

Cildin tipine ve sivilcenin çeşidine bağlı olarak uygulanan yöntemler de farklılık gösterebilir. Sivilceleri geçirmek için şu yöntemlerden yararlanabilirsiniz:

#6
Foto - Sivilce izlerine ne iyi gelir? Hava kirliliği, stres ve hijyen...

Günde iki kez cilt temizliği yapın Cildin tahrişini önlemek için aşırı yıkamaktan kaçının Benzoil peroksit içeren kremler veya jeller sivilceleri kurutmak için kullanın Salisilik asit içeren ürünlerden yararlanarak gözenekleri açın

#7
Foto - Sivilce izlerine ne iyi gelir? Hava kirliliği, stres ve hijyen...

Retinoid kremler veya jeller (tretinoin gibi) cilt hücrelerinin yenilenmesini hızlandırın Yağlı ve şekerli gıdalardan kaçının Bol su için ve düzenli egzersiz yapın. Stresi azaltmak için yoga veya meditasyon gibi teknikleri deneyin

#8
Foto - Sivilce izlerine ne iyi gelir? Hava kirliliği, stres ve hijyen...

Sivilcenin geçmesi için kişiye özel tedavi uygulanmalıdır. Eğer evde uygulanan tedaviler yetersiz kalıyorsa, bir dermatologdan profesyonel yardım almak gerekir.

#9
Foto - Sivilce izlerine ne iyi gelir? Hava kirliliği, stres ve hijyen...

Sivilce izleri, geçirmenin en etkili yollarından bir tanesi cilt bakımının düzenli olarak yapılmasıdır.

#10
Foto - Sivilce izlerine ne iyi gelir? Hava kirliliği, stres ve hijyen...

Bunun yanında tonik kullanımı, güneş koruyucular ve kremler sivilce izlerine iyi gelerek geçmesine yardımcı olur. Tedavi gerektirmeyen durumlarda cilt bakım rutininin uygulanmasının yanında sivilce izlerine evde doğal yöntemlerle müdahale edilebilir.

#11
Foto - Sivilce izlerine ne iyi gelir? Hava kirliliği, stres ve hijyen...

Sivilce izlerini geçirmenin yolları şöyle sıralanabilir: Cildi temizleyin, tonik ile gözenekleri açın Nemlendirici krem kullanın Elma sirkesini suyla seyrelterek cilde uygulayın Limon suyu ile cilt tonunu eşitleyin Çay ağacı yağı ve su ile ciltteki iltihabı azaltın

#12
Foto - Sivilce izlerine ne iyi gelir? Hava kirliliği, stres ve hijyen...

Bal ve tarçın maskesi ile sivilceleri önleyin Kimyasal Peeling ile ciltteki ölü hücrelerden kurtulun Dermabrazyon işlemi ile cilt tahribatını onarın Fraksiyonel lazer ile cildi yenileyin Mikro İğneleme ile cildin kolajen üretimine destek sağlayın Dolgu madde uygulamaları ile deri yüzeyindeki çukurları doldurun

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çerçioğlu'nun danışmanı ile AYSERA yöneticisinin hapis cezaları kesinleşti!
Gündem

Çerçioğlu'nun danışmanı ile AYSERA yöneticisinin hapis cezaları kesinleşti!

Aydın Büyükşehir Belediyesi iştiraki AYSERA A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi Nermin Canyurt ve belediye başkanı danışmanı Erkan Karaarslan hakk..
Süper Lig'de Volkan Demirel'e sürpriz talip
Spor

Süper Lig'de Volkan Demirel'e sürpriz talip

Orhan Ak ile yollarını ayıran Süper Lig takımlarından Gaziantep FK ile Volkan Demirel'in isimleri bir arada anılmaya başladı.
İlham Aliyev Türkiye’de
Gündem

İlham Aliyev Türkiye’de

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) katılmak üzere eşi Mihriban Aliyeva ile A..
Tutuklu eski eş Kotil’den Sarıgül’e isyan Yanlış evliliğin bedeli ağır oldu!
Gündem

Tutuklu eski eş Kotil’den Sarıgül’e isyan Yanlış evliliğin bedeli ağır oldu!

Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil, suçsuz olduğunu ileri sürerek..
Termometre eksi 1’i gösterdi, beklenen kar geldi!
Yerel

Termometre eksi 1’i gösterdi, beklenen kar geldi!

Beklenen yağış başladı...Yozgat kent merkezinde hava sıcaklığının eksi 1 dereceye düşmesiyle mevsimin ilk karı yağdı.
2 yaşındaki çocuk evde mahsur kaldı! Ekipler seferber oldu
Yerel

2 yaşındaki çocuk evde mahsur kaldı! Ekipler seferber oldu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde annesinin anahtarı içeride unutması nedeniyle evde mahsur kalan 2 yaşındaki U.K., itfaiye ekiplerinin müdahale..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23