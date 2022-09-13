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Dünya Kadirov'dan olay sözler! Yakında size sürpriz yapacağız
Dünya

Kadirov'dan olay sözler! Yakında size sürpriz yapacağız

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri kukla Ramzan Kadirov, "Ahmat" adlı Çeçen özel kuvveti askerlerinin Ukrayna için bir sürpriz hazırladığını, yakında bunu uygulayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 12:49:00 -
Kadirov'dan olay sözler! Yakında size sürpriz yapacağız

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, "Ahmat" adlı Çeçen özel kuvveti askerlerinin Ukrayna için bir sürpriz hazırladığını, yakında bunu uygulayacağını söyledi.

Telegram hesabından açıklama yapan Kadirov, "Savaşçılarımız, Ukraynalı haydut oluşumlarına ilgi çekici bir sürpriz hazırladı, yakında öğreneceksiniz. Şimdilik kartları açmayacağım" dedi.

Çeçen güçlerin tüm eylemlerinin net şekilde planlandığını ve hiçbir sapma ya da olağanüstü durum yaşanmadığını iddia eden Kadirov, "Çeçen birliklerinin cesareti, yiğitliği ve kahramanlığı ve müttefik kuvvetlerle yapılan yoğun işbirliği sayesinde özel askeri harekat, Çeçen Cumhuriyeti birliklerinin sorumluluk bölgesinde başarıyla ilerliyor. Ortak çabalarla düşman haydut oluşumlarını tamamen bozguna uğratacağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.

 

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