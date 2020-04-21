  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kadirli’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde polisin yaptığı operasyonla ’bonzai’ isimli uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir kişi kıskıvrak yakalandı.

2020-04-21 22:40:38 -
Kadirli’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde polisin yaptığı operasyonla ’bonzai’ isimli uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir kişi kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez Yeşiltepe Mahallesi mezarlık civarında uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 45 yaşındaki R.K. isimli şahsı kıskıvrak yakaladı. R.K.’nin otomobilinde ve evinde yapılan aramada 12 fişek halinde satışa hazır bonzai olduğu tahmin edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan R.K.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı