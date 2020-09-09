Kadirli turpuna coğrafi işaret belgesi

OSMANİYE (AA) - Türkiye’nin turp üretiminin yüzde 70’ini karşılayan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin adıyla anılan Kadirli turpunun, coğrafi işaret tescil belgesi onaylandı.



AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kadirli Ticaret Borsası’nın 2 yıl önce Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvuru sonucunda Kadirli turpunun coğrafi işaret belgesinin onaylandığını bildirdi.



Osmaniye’nin kültürel geçmişine dahil olan yer fıstığı ve turp tescillerinin devamının gelmesi için çalışmalarının devam edeceğini belirten Durmuşoğlu, şunları kaydetti:



"Kadirli’nin meşhur turpu, Kadirli Ticaret Borsası’nın Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvuru sonucunda 4 Eylül 2020 tarihinde coğrafi işaret belgesinin tescillenmesiyle Osmaniye’nin tescilli ürün sayısını ikiye çıkardı. Osmaniyemizin sahip olduğu değerlerin tanıtımını sağlamak ve kenti markalaştırmak adına sevindirici bu gelişmeyi sizlerle paylaşmanın onur ve gururunu yaşıyorum. Kadirli turpunun tescil edilmesiyle ürünümüz hem korunacak hem de bozulmadan gelecek kuşaklara aktarılacak."