Kadir Şeker'in tahliyesinde duygusal anlar! Annesi hasretle kucakladı
5 Şubat 2020 tarihinden beri cezaevinde yatıp, bugün tahliye olan Kadir Şeker'in annesi, evladını cezaevi çıkışında karşıladı. Şeker ile annesi birbirine hasretle sarılması duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu.
Konya’daki Piri Reis Parkı’nda Ayşe Dırla’ya şiddet uygulayan Özgür Duran’a müdahale etmek isterken Duran’ı bıçaklayarak ölümüne sebep olan Kadir Şeker, bugün tahliye oldu.
Duygusal kavuşma anı! Evladına hasretle sarıldı
5 Şubat 2020 tarihinden beri cezaevinde olan Şeker'in annesi, evladına hasretle sarıldı. Duygusal anların yaşandığı kavuşma anı, amatör kamera ile kaydedildi.
Cezaevi çıkışında yakınları tarafından karşılanan Kadir Şeker, araç konvoyu ile Kadınhanı ilçesindeki evine geldi.
Kadir Şeker'i evinin önündeki yakınları da sarılarak karşıladı.
Evladına kavuşan Cengiz Şeker, gazetecilerin sorusuna, "Biz acı çektik, bu istenmeyen bir olaydı" diyerek cevap verdi.