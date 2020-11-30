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Gündem Kadir Şeker'in kurtardığı kadın hakkında karar
Gündem

Kadir Şeker'in kurtardığı kadın hakkında karar

Konya'da polis ekiplerinin operasyon yaptığı bir otomobilde 900 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki Ayşe Dırla ve yanındaki dini nikahla birlikte yaşadığını söylediği Murat Hanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 17:49:00 -
Kadir Şeker'in kurtardığı kadın hakkında karar

Konya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir araca dün akşam operasyon yaptı.. Operasyonda yaklaşık 900 gram eroin ele geçirildi.

Araçta bulunan Ayşe Dırla (35) ve Murat Hanlı (26) gözaltına alındı.

Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. Ayşe Dırla, Kadir Şeker’in bir parkta darp edilmekten kurtarmaya çalıştığı kadın. Murat Hanlı, polise Ayşe Dırla’nın ‘imam nikahlı eşi’ olduğunu söyledi.

Tutuklandılar

Ayşe Dırla ve yanındaki dini nikahla birlikte yaşadığını söylediği Murat Hanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ne olmuştu?

Kadir Şeker, olay sırasında Dırla’ya şiddet uygulayan Özgür Duran’a müdahale etmiş, Duran çıkan arbedede kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Kadir Şeker ‘kasten adam öldürme’ suçundan 15 yıl hapse çarptırılmış, mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirmişti. Kadir Şeker ifadesinde ‘Kadının ağlama seslerine dayanamadım’ diyerek müdahale etmek zorunda kaldığını anlatırken, Ayşe Dırla olaya müdahale etmeye çalışan Kadir Şeker’e ‘Ablacım o benim eşim, sen git’ diyerek uyardığını ileri sürmüştü.

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